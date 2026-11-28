turnuvanın kısa özeti:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Futbol Takımı, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ÜNİLİG Futbol Eleme Grubu müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. Turnuvayı yenilgisiz bitiren DPÜ, 2027 yılında düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

grup aşaması ve kritik sonuçlar:

DPÜ, A Grubu'nda Ege Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile eşleşti. Grup maçlarında Ege Üniversitesi ile 0-0 berabere kalan Kütahya temsilcisi, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ni 3-1 mağlup etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin diskalifiye edilmesi sonucu o karşılaşmalar oynanmamış sayıldı ve DPÜ grubu 4 puan ve +2 averaj ile lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

yarı final ve final maçları:

Yarı finalde B Grubu ikincisi Dokuz Eylül Üniversitesi ile karşılaşan DPÜ, rakibini 2-0 yenerek finale çıktı. Final mücadelesinde yeniden İzmir Demokrasi Üniversitesi ile eşleşen Kütahya temsilcisi, 20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te oynanan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve turnuvayı yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı.

teknik kadrodan değerlendirme:

DPÜ Erkek Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mert Kayhan, şampiyonluk sonrası oyuncuların mücadelesine vurgu yaptı. Kayhan, beş gün süren ağır fiziksel şartlar ve suni çimde oynanan maçların zorluğuna dikkat çekerek bu başarının takım ruhu ve dayanışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Kayhan, takımı ve üniversiteyi destekleyenler için şu ifadeleri kullandı: Üst üste 5 gün boyunca, çok ağır fiziksel şartlarda ve suni çimde inanılmaz bir mücadele verdik. Bu şampiyonluk, her anında birbirine kenetlenen kocaman bir ailenin zaferidir. Bizlere her zaman destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza ve tüm DPÜ ailesine bu kupayı armağan ediyoruz. Kütahya’nın ve üniversitemizin adını en zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz dedi.

DPÜ'nün İzmir'de elde ettiği bu sonuç, üniversitenin spor faaliyetlerinde ulaştığı başarı grafiğini güçlendirirken, takım 2027 finallerinde Kütahya'yı temsil etme hakkını kazandı.

DPÜ FUTBOL TAKIMI İZMİR’DE ŞAMPİYON OLDU