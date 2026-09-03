Dolar 48,3102 +0,03%
Euro 56,2013 +0,12%
Bist 14.009,04 -0,30%
Altın Gram 6.959,92 +1,50%
EUR/USD 1,1606 +0,13%
Brent Petrol 94,51 -1,17%
--°

Başakşehir Şamlar'da inşaatta toprak kayması, kurtarma çalışmaları sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaatta toprak kayması oldu; itfaiye sevk edildi. Göçükte 3 işçiden 2'si kurtarıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir Şamlar'da inşaatta toprak kayması, kurtarma çalışmaları sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde toprak kayması

Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları:

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekipler tarafından çıkarıldı ve durumları hakkında yetkililer bilgi veriyor. Göçük altındaki 1 işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerinde görevli ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı, enkaz kaldırma ve arama çalışmaları koordineli şekilde yürütülüyor. Yetkililer, olayla ilgili ilk bulguların değerlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Başakşehir Şamlar Mahallesi&#039;nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhbar sonrası hızlı müdahale: Tılmerç Mahallesi'nde bisiklet kazası
images

Tuzla'da depoda yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi
images

Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında büyüyen yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor
images

Başakşehir'de istinat duvarı çökmesi: bir işçi kurtarıldı, aramalar sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turizmde yeni hedef: 2026'nın ilk yarısında 25,7 milyar dolar gelir

Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında büyüyen yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Tarım üretiminde durum tespiti: Afyonkarahisar'da dört ilçede saha denetimi

Başakşehir'de istinat duvarı çökmesi: bir işçi kurtarıldı, aramalar sürüyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı