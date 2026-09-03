Başakşehir Şamlar'da inşaatta toprak kayması, kurtarma çalışmaları sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde toprak kayması

Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları:

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekipler tarafından çıkarıldı ve durumları hakkında yetkililer bilgi veriyor. Göçük altındaki 1 işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerinde görevli ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı, enkaz kaldırma ve arama çalışmaları koordineli şekilde yürütülüyor. Yetkililer, olayla ilgili ilk bulguların değerlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı