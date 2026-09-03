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Silivri açıklarında gemi çarpışması: 9 kişi gözaltında, arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonrası 9 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı; arama ve bilirkişi çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri açıklarında gemi çarpışması: 9 kişi gözaltında, arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında çarpışma

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu jandarma ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı. İlk incelemelerde ALSU üzerinde gözle görülür bir hasar tespit edilmedi; ancak Tuğberk İmamoğlu ile henüz irtibat kurulamadığı bildirilen 10 kişilik mürettebat için arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gemi ve mürettebat:

Yürütülen soruşturmada, ALSU isimli gemide bulunan 10 kişiden 9’u jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemide bulunan aşçı hakkında işlem yapılmadığı, diğer şahısların ifade işlemlerinin gemi içerisinde yürütüldüğü öğrenildi. Yapılan alkol testlerinde ise alkole rastlanmadığı bildirildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Kazanın oluş şeklinin ve olası kusurun tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetinin çalışmaları devam ediyor. Heyetin raporu tamamlandıktan sonra gözaltına alınan şüphelilerin ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıca, irtibat kurulamadığı belirtilen 10 kişilik mürettebatın bulunmasına ve geminin enkazına ulaşılmasına yönelik arama kurtarma faaliyetleri sürüyor; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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