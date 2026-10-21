Dolar 49,5652 -0,03%
Euro 55,6990 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.623,30 +0,33%
EUR/USD 1,1237 -0,02%
Brent Petrol 109,43 +0,59%
--°

Dron desteğiyle bulunup ailesine teslim edilen otizmli çocuk

Kilis'in Elbeyli'de kaybolan 6 yaşındaki otizmli E.C.U., jandarma ekiplerinin dronlu aramasıyla Selmincik köyünde bulunup ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 22:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dron desteğiyle bulunup ailesine teslim edilen otizmli çocuk

Dron desteğiyle bulunan çocuk

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde bugün saat 17.26'da meydana gelen olayda, 6 yaşındaki otizmli E.C.U.'nun kaybolduğu ihbarı ulaştı. Bölgeye intikal eden ekipler kısa sürede arama çalışmalarına başladı.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, arazinin yapısı ve çocuğun durumunu göz önünde bulundurarak koordineli bir çalışma yürüttü ve iletişim kanallarını açık tuttu.

arama ve teslim:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü dron destekli arama çalışması sonucunda E.C.U. bölge içinde kısa sürede tespit edildi. Kayıp çocuk bulunduğu noktadan alındı ve gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

KİLİS&#039;İN ELBEYLİ İLÇESİNDE KAYBOLAN 6 YAŞINDAKİ OTİZMLİ KIZ ÇOCUĞU, JANDARMA EKİPLERİNİN DRON...

KİLİS'İN ELBEYLİ İLÇESİNDE KAYBOLAN 6 YAŞINDAKİ OTİZMLİ KIZ ÇOCUĞU, JANDARMA EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ ÇALIŞMASIYLA KISA SÜREDE BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
images

Karabük'te tekmeli yumruklu arbede kamerada: 1 yaralı
images

Karabük'te cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıkan mahalle kavgası: 1 yaralı
images

Bayrampaşa'da boşanma gerilimi ölümle sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Siverek'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Putin'le temasın ardından Rusya'dan serbest bırakılan ABD vatandaşı ülkeye döndü

Karabük'te tekmeli yumruklu arbede kamerada: 1 yaralı

Karabük'te cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıkan mahalle kavgası: 1 yaralı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Trendyol Süper Lig 9. haftada kritik randevular