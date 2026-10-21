Dron desteğiyle bulunup ailesine teslim edilen otizmli çocuk

Dron desteğiyle bulunan çocuk

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde bugün saat 17.26'da meydana gelen olayda, 6 yaşındaki otizmli E.C.U.'nun kaybolduğu ihbarı ulaştı. Bölgeye intikal eden ekipler kısa sürede arama çalışmalarına başladı.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, arazinin yapısı ve çocuğun durumunu göz önünde bulundurarak koordineli bir çalışma yürüttü ve iletişim kanallarını açık tuttu.

arama ve teslim:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü dron destekli arama çalışması sonucunda E.C.U. bölge içinde kısa sürede tespit edildi. Kayıp çocuk bulunduğu noktadan alındı ve gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

KİLİS'İN ELBEYLİ İLÇESİNDE KAYBOLAN 6 YAŞINDAKİ OTİZMLİ KIZ ÇOCUĞU, JANDARMA EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ ÇALIŞMASIYLA KISA SÜREDE BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.