Karabük'te tekmeli yumruklu arbede kamerada: 1 yaralı

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı ve bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etti.

olayın gelişimi:

Tartışma, çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen büyüdü ve taraflar birbirine fiziki saldırıda bulundu. Yaralanan kişi için ilk müdahale olay yerinde yapıldı; sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. İhbar üzerine gelen emniyet güçleri, olaya karışanları kontrol altına aldı.

Olay yerinde güvenliği sağlamak ve ifadeleri almak üzere kavga eden taraflardan bazıları karakola götürüldü. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalara başladı ve şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere işlemler başlatıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntüler saniye saniye olay anını yansıtıyor. Emniyet ekipleri, elde edilen görüntüleri olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi için delil niteliğinde değerlendirecek.

Soruşturma sürerken, yetkililer mahalledeki güvenlik önlemlerini artırıp benzer olayların önüne geçilmesi için yerel devriyeleri yoğunlaştırdı.

KARABÜK’TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.