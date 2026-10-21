Karabük'te cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıkan mahalle kavgası: 1 yaralı

Karabük'te mahalle kavgası güvenlik kameralarına takıldı

Olay, Karabük’ün 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Kavgada 1 kişi yaralandı. Durumu bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

Görüntüler ve müdahale:

Kavga anları çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde tarafların tekme ve yumruk kullandığı görülürken, polis ekipleri olayla ilgili kayıtları ve ifadeleri dikkate alarak soruşturma başlattı.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin ifade işlemleri ve yapılacak kolluk araştırması sonucunda netleşeceğini belirtti.

Karabük'te iki grup arasında kavga kamerada: 1 yaralı