Bayrampaşa'da boşanma gerilimi ölümle sonuçlandı

Olayın gelişimi:

İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, toptan tavuk ve et satışı yapan kasap Fikret Korkmaz (63), sokakta bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen kuşkulu, boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilgili husumeti olduğu öğrenilen Reşat P. (66) olarak tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'da tavuk döner salonu işleten Gülnur P. (51)'ye daha önce mal sattığı için taraflar arasında gerginlik yaşanmış; zanlı daha önce kasabın yanına gelerek 'Benim hanımıma mal vermeyeceksin, ürün satmayacaksın' diyerek ikaz ve tehditlerde bulunmuştu.

Arbede ve müdahale:

Dün öğle saatlerinde sokakta karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında Reşat P., yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak Fikret Korkmaz'ı sağ bacak, kasık, sırt ve karın bölgelerinden defalarca bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesine karşın Korkmaz kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Korkmaz'ı ambulansa aldı. Ancak ağır kan kaybı nedeniyle sevk esnasında ambulansta hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin Reşat P. olduğu belirlendi ve arbede sırasında zanlının da yaralandığı tespit edildi.

Çevre hastanelerinin takibi sonucunda Reşat P.'nin Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi; burada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, kasapla aralarında husumet olduğunu ve sokakta karşılaşınca arbede yaşandığını söyledi. Olayda kullandığı bıçağın yerini ise kaçarken hatırlamadığını belirterek, 'Bıçağı nereye attığımı hatırlamıyorum' dedi.

Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki aramalarında cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak henüz bulunamadı. Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi; savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Olay, Bayrampaşa'da toplumsal ilişkiler ve boşanma sürecinin yol açtığı gerilimlerin nasıl şiddete dönüşebileceğine ilişkin dikkat çeken bir vaka olarak kayıtlara geçti.

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