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Öğrenci Adıyaman Teknokent Koleji'nin 5. katından düşerek hayatını kaybetti

Adıyaman'da Özel Adıyaman Teknokent Koleji öğrencisi E.K. (17), iddiaya göre okulun 5. katından düştü; hastanede yaşamını yitirdi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Öğrenci Adıyaman Teknokent Koleji'nin 5. katından düşerek hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden E.K. (17), iddiaya göre okulun 5. katından atladı. Olayı fark eden okul görevlileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Genç, yapılan müdahalelerin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı; burada yürütülen tüm tıbbi çabalara rağmen hayatını kaybetti ve cenazesi hastane morguna götürüldü.

Soruşturma ve okulda alınan önlemler:

Olayın ardından okul yöneticileri öğrencileri evlerine gönderdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve olayla ilgili resmî soruşturma başlatıldı.

ÖZEL ADIYAMAN TEKNOKENT KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 5.KATTAN ATLADIĞI İDDİA EDİLEN...

ÖZEL ADIYAMAN TEKNOKENT KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 5.KATTAN ATLADIĞI İDDİA EDİLEN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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