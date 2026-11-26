Dron destekli operasyonla çok sayıda kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri planlı çalışmanın ardından geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İki ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve uygulama biçimi:

Operasyona, kent genelinde eş zamanlı müdahaleyi sağlamak üzere 42 ekip ve 109 personel katıldı. Dron desteğiyle gerçekleştirilen harekâtlarda hedeflerin tespit edilip anında müdahale sağlanması amaçlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adli işlemler için savcılığa sevk edildi; mahkeme sürecinde 19 şahıs tutuklandı.

Ele geçirilen maddeler ve arama bulguları:

Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 983 gram uyuşturucu madde ile birlikte, peçeteye emdirilmiş halde 6 bin 780 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bulunan maddeler muhafaza altına alınarak delil niteliğinde işlem yapıldı.

Kayseri'de yürütülen bu çalışma, sokak satıcılarına yönelik koordineli ve teknoloji destekli müdahalelerin bir örneği olarak kayda geçti. Ekiplerin idari ve adli süreçleri devam ediyor.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 2 AY SÜREN PLANLI ÇALIŞMALARDA, TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN 20 ŞAHIS YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHISLARDAN 19’U TUTUKLANIRKEN, OPERASYONLARDA, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.