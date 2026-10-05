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Dron görüntüsüyle izlenen minibüs sürücüsü ara sokaklarda yakalandı

Kırıkkale'de drone destekli trafik denetimini fark eden minibüs sürücüsü ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı; dronla tespit edilip 11 bin 629 lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dron görüntüsüyle izlenen minibüs sürücüsü ara sokaklarda yakalandı

Dronla takip sonucu ekipler tarafından durduruldu

Kırıkkale'de gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde, uygulamayı fark eden yolcu minibüsü sürücüsü, Millet Bulvarı'ndan ayrılıp ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Ancak havadan yapılan takip sayesinde araç izlenmeye devam edildi ve ekipler tarafından durduruldu.

Denetimin seyri:

Uygulamayı yürüten kurum Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimi Millet Bulvarı üzerinde drone desteğiyle icra etti. Sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirdiğini düşündü; fakat drone ile yapılan takip kaydı sayesinde minibüsün konumu ve hareketleri ekiplerce anlık olarak belirlendi.

Yasal sonuçlar:

Yapılan kontrolde sürücünün, sahip olduğu sürücü belgesi sınıfıyla yolcu minibüsünü kullanmaya yetkili olmadığı tespit edildi. Buna bağlı olarak sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Olayın görüntüleri dron kaydında yer aldı ve ekiplerin müdahalesiyle işlem tamamlandı.

Olay, drone destekli denetimlerin sahada nasıl kullanıldığını ve kurallara uymamanın hızlı tespitinin mümkün olduğunu gösterdi. Ekip müdahalesi sonucunda hem aracın durdurulması hem de ilgili mevzuata uygun cezanın uygulanması sağlandı.

Ara sokaklara kaçtı, dron takibinden kurtulamadı: O anlar kamerada

Ara sokaklara kaçtı, dron takibinden kurtulamadı: O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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