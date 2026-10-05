Adliye önünde gerilim: Emine Kolay davasının ikinci duruşması ertelendi

Davanın seyrine kısa bakış:

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 5 Eylül 2025 tarihinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Kolay hakkındaki davanın ikinci duruşması Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Olayın ardından tutuklanan Yusuf Kolay ile tutuksuz sanıklar Münire Kolay ve yine adı geçen diğer bir Yusuf Kolay yargılanıyor. Duruşmaya ölenin annesi Elif Uçurum, ablası Medine Yahşi ve taraf avukatları katıldı.

Olay, Adli Tıp raporu ve taraf talepleri:

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Emine Kolay’ın tek bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Mağdur ailenin avukatı Mehmet Sevindik, olay yerinde ve araçta kan bulunmadığını vurgulayarak bunun tıbben mümkün olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Sevindik ayrıca, yaralı alınırken araç yanında yaklaşık 18 yaşında bir erkek şahsın görüldüğüne dair sağlık personelinin ifadesine işaret ederek sağlık personeli, doktor ve güvenlik görevlilerinin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme sırasında söz alan anne Elif Uçurum, "Ben şikayetçiyim, kızımı öldürüp, hastaneye götürüp attılar" diyerek şikayetini yineledi. Tutuklu sanık Yusuf Kolay ise tahliyesini talep etti; sanık avukatı Şahin Çağlar ise müvekkilinin eşi aleyhine bir neden olmadığını savunup, ses kayıtlarının incelenmesini isteyerek "Bir masumiyet varsa ortaya çıksın, bir suç varsa o da ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararları ve takip edilecek adımlar:

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması ile sağlık personeli, doktor ve olay yerinde inceleme yapan jandarma görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi yönündeki talepleri reddetti. Heyet, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bulunan ses analiz raporunun beklenilmesine karar verdi ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 29 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası gerginlik:

Duruşmanın ertelenmesinin ardından Adıyaman’ın Sincik ilçesi ve Malatya’dan gelen çok sayıda yakın adliye bahçesinde toplandı. Duruşma salonundaki gelişmeleri yanlış anlayan grup, toplu halde adliye binasına girmeye çalışınca jandarma ekipleri grubu engelledi ve kısa süreli arbede yaşandı.

Olay yerinde arbedenin büyümesini önlemek amacıyla müdahale eden ekiplerin ardından mağdur tarafın avukatı Mahmut Sevindik devreye girerek grubu sakinleştirdi. Gerginlik sonrası yakınlar, herhangi bir geniş çaplı çatışma yaşanmadan adliye önünden ayrıldı.

KADIN CİNAYETİ DAVASINDA ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK: YAKINLARI BİNAYA GİRMEK İSTEDİ