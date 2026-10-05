Taiz çevresinde teslim olan Husilerin zırhlı araçla ezildiği görüntüler tartışma yarattı

görüntülerin içeriği:

Ortaya çıkan videolarda, Taiz vilayetinin batısındaki Dhubab bölgesi ile Babülmendep Boğazı yakınlarında çekildiği belirtilen sahneler yer alıyor. Görüntülerde, teslim olduğu belirtilen Husilerin zırhlı bir aracın önünde bulunduğu ve aracın onların üzerinden geçtiği anlar görülüyor.

Videolarda ayrıca, bazı Husilerin zırhlı araca ateş ederek karşılık verdiği anlar da kaydedilmiş durumda; sahneler karşılıklı hareket ve gerilim unsurları taşıyor.

bölgesel kontrol iddiaları:

Yemen hükümetine bağlı güçler, Dhubab Havalimanı ile Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik noktalarda kontrol sağlandığını açıkladı. Bu iddialar, görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sahadaki duruma ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Yemen'de, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor; ortaya çıkan görüntüler bu çatışma çerçevesinde değerlendiriliyor.

Görüntüler sosyal ve uluslararası kamuoyunda dikkat çekti; sahnedeki eylemler ve tarafların kontrol iddiaları, olayın tartışmalı yönlerini ön plana çıkarıyor.

Yemen hükümetine bağlı güçlerin teslim olan İran destekli Husi güçlerini zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı.