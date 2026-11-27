İzmir'de dron destekli arama
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Dün arazide yürütülen faaliyette ekipler dron desteğiyle tarama yaptı.
ele geçirilenler:
Arama sonucunda 515 kök kenevir bitkisi ile birlikte 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirildi.
gözaltı:
Operasyon sırasında bir şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
DRONE DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA, 515 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 3 KİLO 942 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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