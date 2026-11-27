kaza anı ve görüntüler:

Antalya'da ailesiyle seyir halinde olan kamyonet sürücüsü Zafer Gök, yolu göremediği için sollama yapmayacağını konuşurken arkadan hızla gelen bir tur minibüsünün hatalı sollaması tehlikeye yol açtı. Olay, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Kemerağzı mevkisinde gerçekleşti; minibüsün öndeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen otomobile dikkat etmemesi zincirleme bir kazaya davetiye çıkardı.

Hatalı sollama anı ve sonrasındaki ani manevra, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün şerit ihlali yaparak öne kırması, kamyonetin şoförü tarafından dikiz aynasından son anda fark ediliyor ve çarpışmayı önlemek için sert fren ve yön değişikliği uygulanıyor.

ani müdahale olası faciayı engelledi:

Zafer Gök’ün soğukkanlı fren ve manevrası, sadece kendi aracını değil, hatalı sollama yapan minibüsü ve karşı şeritte gelen otomobili de muhtemel bir kazadan kurtardı. Olay anında yaşadığı şoku, "Gördün mü, durmasaydım biz de kazaya karışmıştık" sözleriyle ifade eden Gök, müdahalesinin sonuçlarını aracın içinde sakin kalarak sağladığını belirtti.

Görüntüler kazanın oluşumunu ve sonrasındaki tehlikeyi net biçimde ortaya koyuyor; kısa görüş mesafesi ve sollama yasağı bulunan bir noktada yapılan kural ihlali, kolaylıkla daha ağır sonuçlara yol açabilirdi.

sürücünün tepkisi ve trafik uyarısı:

Olay sonrasında büyük panik ve öfke yaşadığını anlatan Gök, araçta çocuklarının bulunması nedeniyle minibüs sürücüsüne tepki göstermek istediğini ancak trafikte araçtan inmeye karşı uygulanan cezayı hatırlayıp vazgeçtiğini söyledi. Gök, "Elim ayağım kesildi. Çok sinirlendim, araçtan inip şoförle konuşacaktım ama trafikte araçtan inmenin 180 bin TL cezası olduğu aklıma geldi. Bu yüzden inmeyip yoluma devam ettim" dedi.

Gök, sürücülere net bir çağrıda bulunarak şu uyarıda bulundu: "Önünüzde ağır vasıta varken ve sollama yasağı bulunan bölgelerde önünüzü görmeden kesinlikle sollamaya çıkmayın. Bize bir şey olmasa bile karşı tarafın canına mal olabilir."

Olayın araç kamerası kayıtları, kural ihlallerinin yol açabileceği riskleri gözler önüne sererken, trafikte sabırlı ve kuralcı davranmanın önemini bir kez daha vurguluyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE AİLESİYLE BİRLİKTE SEYİR HALİNDEYKEN "BU YOLDA ÖNÜMÜ GÖRMEDİĞİM İÇİN ASLA SOLLAMA YAPMAM" DİYEN SÜRÜCÜNÜN SÖZLERİ BİTMEDEN, ARKASINDAN GELEN BİR MİNİBÜSÜN YAPTIĞI HATALI SOLLAMA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.