operasyonun kapsamı:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında harekete geçildi. Yapılan incelemelerde örgütün faaliyet gösterdiği alanlarda ve finansal akışlarda detaylı tespitler yapıldı.

örgütün yapısı ve işlem hacmi:

Soruşturmada, örgütün 5 ilde toplam 19 hücre yapılanması kurduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda faaliyetler kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Örgütün kadrosu ise 3 lider, 32 yönetici ve 92 üye olmak üzere toplam 127 şüpheli olarak kayda geçti.

gözaltılar ve adliyeye sevk süreci:

Denizli merkezli, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakimiyet sağlanan çalışmayla, aralarında 1 örgüt lideri ve 13 yönetici olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün 42 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgulamaları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü ve yargı sürecinin takip edileceği bildirildi.

Denizli merkezli ‘Arpa' operasyonunda şüphelilerin adliyeye sevkleri sürüyor