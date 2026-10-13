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Dronlarla trafik güvenliğine yeni adım: Kilis yollarında denetim

Kilis jandarma ekipleri, Musabeyli, Resulosman ve Elbeyli yollarında dron destekli denetimle trafik ihlallerini önlemeyi ve güvenliği artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dronlarla trafik güvenliğine yeni adım: Kilis yollarında denetim

Dronlarla trafik güvenliğine yeni adım: Kilis yollarında denetim

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulama; Musabeyli il yolu, Resulosman TOKİ Konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ve Elbeyli il yolunda yapıldı.

Denetimin hedefleri:

Denetimlerde öncelik olarak ağır tonajlı araçlar ile karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan veya hatalı park eden sürücüler üzerinde yoğunlaşıldı. Ayrıca şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu kullanma gibi ihlallerin tespiti hedeflendi. Dronlar, geniş alanları yüksekten izleyerek hareket halindeki araçların ve tehlikeli davranışların hızlı tespitine olanak sağladı.

Niyet ve süregelen uygulama:

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, kentte sürdürülebilir ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı. Kurum yetkilileri, bu tür dron destekli kontrollerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın sürücüler üzerinde farkındalık yaratması ve trafik kurallarına uyumun artması bekleniyor. Jandarma, tespit edilen ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlerin düzenli şekilde tekrarlanacağını ifade etti.

KİLİS’TE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

KİLİS’TE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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