Orhangazi kavşağında çarpışma: sürücü araçta sıkıştı, 2 yaralı

Kaza yerinde müdahale:

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre Yalova'dan Bursa istikametine giden 16 MB 3671 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen 34 PZT 291 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü El Hasan Muaz (25) ile araçta bulunan Mahrem El Hasan (13) yaralandı.

Sürücünün araçta sıkışması:

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

Yaralıların sevk ve tedavisi:

İlk müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralanan iki kişinin durumu ile ilgili sağlık ekiplerinden gelen açıklama haberin alınma anında bekleniyor.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat çalışmalarının sürdüğü, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından resmi işlemlerin devam ettiği bildirildi.

BURSA-YALOVA KARAYOLU ORHANGAZİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE ARAÇTA BULUNAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI. OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.