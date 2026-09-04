DTO projeleriyle üretime nefes, e-ihracatta küresel açılım

DTO dönem değerlendirme toplantısı:

Denizli Ticaret Odası'nın Dönem Değerlendirme Toplantısı, meclis ve meslek komitesi üyeleri, kadın ve genç girişimciler, yüksek istişare ve disiplin kurulu üyeleri ile iş dünyasının temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta gösterilen kısa film katılımcılardan büyük ilgi gördü ve sık sık alkışlandı; ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan detaylı bir sunum yaptı.

sunum ve yeni hedefler:

Göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projeleri ve hizmetleri tek tek anlatan Başkan Erdoğan, yeni döneme yeniden aday olduğunu duyurdu. Erdoğan, Necip Fazıl'dan alıntılayarak devlerin eserlerini bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini vurguladı ve odanın yaklaşımını üyelerin sorunlarını çözmeye, yeni pazarlar açmaya ve Denizli'nin geleceğine yatırım yapmaya odaklı olarak özetledi.

Sunumda, Laodikya'nın gece turizmine kazandırılması, DTO'nun yeni hizmet binası, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve gıda ile geri dönüşüm sektörlerine yönelik yeni sanayi sitesi alanları gibi projeler paylaşıldı. Başkan Erdoğan, kurumun işlemleri kolaylaştıran, finansmana erişimi artıran ve dijital dönüşümü hızlandıran bir aktör olduğunu söyledi.

finansman ve e-ihracat sonuçları:

Erdoğan, son 5 yılda Nefes ve Can Suyu Kredileri, KGF ve Hazine özkaynakları aracılığıyla Denizli'deki 15.582 firmanın toplam 37,8 milyar lira tutarında düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteğinden yararlandığını açıkladı. Bu desteklerin üretimin devamlılığına ve işletmelerin nakit akışına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Dış ticaret ve elektronik ticarette kayda değer ilerlemeler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Denizli'den 2.203 firmanın e-ihracatla küresel pazarlara açıldığını ve aylık 1 milyon adedin üzerinde ürünün yurt dışına gönderildiğini bildirdi. E-ihracatta öne çıkan sektörlerin ev tekstili, oto ekipmanları ve evcil hayvan ürünleri olduğu ifade edildi. Ayrıca DTO'nun fuar sayısını ikiye katlayarak her yıl yaklaşık 1.000 üyeyi iç ve dış fuarlarla buluşturduğu, bugüne kadar 41 ülkenin büyükelçi ve ticari heyetlerini üyelere tanıttığı aktarıldı.

teknoloji, eğitim ve sosyal sorumluluk:

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ile şehre 8 milyon avroluk kaynağın kazandırıldığı, bu girişimle tekstil üretiminin teknoloji ve katma değer odaklı yapıya taşınmasının hedeflendiği vurgulandı. TEKMER ve DTO merkezlerinin KOBİ'lere ürün geliştirme, test, analiz, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduğu; firmaların sağlık, savunma, otomotiv ve inşaat gibi yüksek katma değerli alanlara yönlendirilmesinin teşvik edildiği belirtildi.

İnsan kaynağı yatırımlarına da geniş yer verilen sunumda, DTO'nun Kariyer Günleri, mesleki eğitim programları, İŞKUR iş birlikleri, kadın girişimcilere yönelik eğitimler ve Denizli Kodlama Atölyesi gibi uygulamalarla gençleri ve çocukları geleceğin becerileriyle buluşturduğu aktarıldı. E-ticaret, dijital dönüşüm ve yapay zekâ dahil olmak üzere 105 farklı başlıkta eğitim verildiği ifade edildi.

Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle pandemi döneminde sağlık kuruluşlarına cihaz bağışları sağlandığı, afet zamanlarında ise acil yardım TIR'larının sevk edildiği hatırlatıldı. Erdoğan, oda olarak zor günlerde üyelerinin ve şehrin yanında olma anlayışını sürdürdüklerini belirtti.

Toplantı sırasında Başkan Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi; katılımcılar yeniden aday olan Erdoğan'ı tebrik etmek için sıraya girdi ve gün toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Sunum, DTO'nun finansman desteği, dijital dönüşüm ve ihracat odaklı projelerle kent üretimini dönüştürme hedefini somut verilerle ortaya koydu.

DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ VE YENİ DÖNEM HEDEFLERİNİ AÇIKLADI; 15 BİN 582 FİRMANIN 37,8 MİLYAR LİRALIK KREDİ DESTEĞİNDEN YARARLANDIĞINI, 2 BİN 203 DENİZLİLİ FİRMANIN İSE E-İHRACATLA KÜRESEL PAZARLARA AÇILDIĞINI SÖYLEDİ.