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Dübekli mevkiinde zincirleme çarpışma: iki kişi yaralandı

Bilecik'in Dübekli mevkiinde Eskişehir-Bozüyük kara yolunda dört aracın karıştığı kazada, Gürcistan uyruklu Guram P. ile Şahin S. yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dübekli mevkiinde zincirleme çarpışma: iki kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Eskişehir-Bozüyük kara yolu, Bozüyük istikameti Dübekli mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada dört araç çarpıştı. Kazaya 16 BTY 536 plakalı cip ile 42 DOA 39, 43 KP 490 ve BA021GT plakalı tırlar karıştı.

Kazada, BA021GT plakalı tır sürücüsü Gürcistan uyruklu Guram P. ile 42 DOA 39 plakalı tır sürücüsü Şahin S. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve her iki sürücü de Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve durum:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedenine ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi vermedi; soruşturma sürüyor.

BİLECİK&#039;TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZA; 2 YARALI

BİLECİK'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZA; 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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