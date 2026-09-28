Düğün takısında alışılmadık jest: çuval çuval fındık

törende çuval fındık sürprizi

Düzce'de dünyaevine giren Emre Şahin ile Berivan Karal çiftinin takı merasiminde beklenmedik bir an yaşandı. Geleneksel olarak altın veya para takılan törende, damadın esnaf yakınları altın yerine bir çuval fındıkla çifte sürpriz yaptı. Sahnede, törenin akışı kısa süreliğine hem şaşkınlık hem de neşeye dönüştü.

esnaftan yöresel jest:

Takıda görev alan ve Cumayeri ilçesinde uzun yıllardır fındık tüccarlığı yapan Ahmet Gül ile esnaf İslam Keleş, yanlarında getirdikleri çuvalı takı kuyruğuna koydu. Ahmet Gül, jestlerini şöyle anlattı: "Ben Cumayeri’nde yıllardır fındık alım satımı yapmaktayım. Yeğenimin düğününe bir çuval fındık getirerek bir değişiklik yapmak istedik. Kendisi hem yeğenimiz hem arkadaşımız. Beraber de çalışmıştık, kendisine böyle bir takı takmak istedim".

damattan teşekkür:

Damat Emre Şahin tören sırasında yapılan sürpriz için esnaf ağabeylere teşekkür etti. Şahin, "Ahmet Gül ve İslam Keleş esnaf ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum. Bize güzel bir jest yaparak takı töreninde bir çuval fındık hediye ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Davetliler ve çift, bu yöresel ve mizahi hediyeyle eğlenceli anlar yaşadı.

Geleneklere esprili dokunuşlarla yapılan bu tür jestler, düğünlerde unutulmaz anlar yaratırken, bölgenin ticari kimliğinin de gündeme gelmesine aracılık etti.

DÜZCE’DE EMRE ŞAHİN İLE BERİVAN KARAL’IN DÜĞÜNÜNDE TAKI TÖRENİNE DAMADIN YAKINLARININ SÜRPRİZİ DAMGA VURDU. DAMADA ALTIN YA DA PARA YERİNE 1 ÇUVAL FINDIK HEDİYE EDİLMESİ DAVETLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.