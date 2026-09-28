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Personelden vefa: müftü İmamoğlu'na veda programı

Adana İl Müftülüğü personel, Afyonkarahisar’a atanan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu için Sahipata Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda veda programı düzenledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Personelden vefa: müftü İmamoğlu'na veda programı

Programda duygusal anlar yaşandı:

Adana İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan personelin katılımıyla, Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevine atanan Lütfü İmamoğlu için Merkez Sahipata Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda vefa ve veda programı düzenlendi. Toplantıda kurum çalışanları, İmamoğlu’nun görev süresince yaptığı çalışmalar ve din hizmetlerine sunduğu katkılardan söz ederek kendisine teşekkür etti.

Personelin teşekkürleri:

Programda konuşma yapan personel, Adana İl Müftülüğündeki görev dönemi boyunca İmamoğlu’nun yürüttüğü projeler ve destek verdiği hizmetlerin altını çizdi. Konuşmalarda karşılıklı saygı ve minnet duyguları öne çıktı; katılımcılar duygusal anlar yaşadı ve müftüye iyi dileklerini iletti.

Müftünün veda konuşması ve törenin sona ermesi:

Veda programında söz alan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, birlikte çalıştığı personele teşekkür etti ve helallik istedi. Konuşmaların ardından İmamoğlu’na hizmetleri anısına hediye takdim edildi; tören karşılıklı helalleşme ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandırıldı.

İL MÜFTÜSÜ LÜTFÜ İMAMOĞLU İSE BİRLİKTE GÖREV YAPTIĞI PERSONELE TEŞEKKÜR EDEREK HELALLİK...

İL MÜFTÜSÜ LÜTFÜ İMAMOĞLU İSE BİRLİKTE GÖREV YAPTIĞI PERSONELE TEŞEKKÜR EDEREK HELALLİK İSTEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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