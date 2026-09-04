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Kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünün pişkin yanıtı Bursa'da kask kamerasında

Bursa Nilüfer'de kırmızı ışık ihlali yapan özel halk otobüsünün şoförü, motosiklet sürücüsünün uyarısına "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye yanıt verdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünün pişkin yanıtı Bursa'da kask kamerasında

Kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünün pişkin yanıtı Bursa'da kask kamerasında

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde, özel halk otobüsünün kırmızı ışık ihlali sonucu motosiklet sürücüsü ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Olayda otobüsün plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

olayın gelişimi:

Görgü ve görüntülere göre otobüs, kırmızı ışıkta geçti. Yeşil ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü kornayla durumu ikaz etti ve ilerlemek istedi. Kısa süre sonra motosiklet sürücüsü otobüsün yanına giderek durumu sordu.

şoför ve motosiklet sürücüsü arasındaki diyalog:

Motosiklet sürücüsünün "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" sözlerine, otobüs şoförü "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" diye cevap verdi. Motosiklet sürücüsünün "Plakanı aldım" demesi üzerine şoförün "Selamımı da söyle" yanıtı kayıtlara yansıdı. Bu diyalog, sürücünün tavrını gösteren kask kamerası görüntülerine geçti.

Görüntülerin ardından otobüs şoförü olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili resmi bir işlem veya ceza uygulaması hakkında kayıtlarda bilgi bulunmuyor.

BURSA&#039;DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOBÜS, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPIYORDU. DURUM ÜZERİNE...

BURSA'DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOBÜS, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPIYORDU. DURUM ÜZERİNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN "KIRMIZI IŞIKTA GEÇİYORSUN, BENİ EZECEKSİN" DEMESİ ÜZERİNE OTOBÜS ŞOFÖRÜ, "NE OLACAK, CEZAMIZI ÇEKERİZ" DİYE YANIT VERDİ. OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN PİŞKİN CEVAPLARI, KASK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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