Yıldızeli'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza yeri ve olayın ayrıntıları:

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, Sivas istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Abdullah Çolak kaza geçirdi. Kaza, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Çolak, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaydederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olayın oluş şekli hakkında detaylı bilgiye ulaşılmaya çalışılıyor.

müdahale ve soruşturma:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Abdullah Çolak’ın öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor.

SİVAS’IN YILDIZELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 24 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ.