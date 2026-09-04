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Yıldızeli'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 24 yaşındaki Abdullah Çolak, Sivas-Ankara karayolunda motosikletiyle bariyerlere çarpıp hayatını kaybetti; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yıldızeli'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza yeri ve olayın ayrıntıları:

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, Sivas istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Abdullah Çolak kaza geçirdi. Kaza, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Çolak, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaydederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olayın oluş şekli hakkında detaylı bilgiye ulaşılmaya çalışılıyor.

müdahale ve soruşturma:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Abdullah Çolak’ın öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor.

SİVAS’IN YILDIZELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 24 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ...

SİVAS’IN YILDIZELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 24 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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