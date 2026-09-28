Dujuan tayfunu sonrası ölü sayısı 13'e yükseldi

Japonya'yı etkisi altına alan Dujuan tayfununun üzerinden bir hafta geçerken felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililer, tayfun nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13 olduğunu, 3 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

can kaybı ve arama kurtarma çalışmaları:

Yetkililer, ölümlerin büyük bölümünün Chiba ve Kanagawa eyaletlerindeki toprak kaymaları ve sel baskınlarından kaynaklandığını belirtti. Eyaletlerdeki ekipler, özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde tarama yapıyor ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Kayıp kişilere ulaşmak için kara ekipleri ve yerel müdahale birimleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

altyapı, hasar ve ulaşımdaki aksaklıklar:

Resmi verilere göre, Chiba eyaletinde 1.697 ve Kanagawa eyaletinde 7 olmak üzere toplam 1.704 bina hasar gördü. Bugün öğle saatleri itibarıyla Chiba'da yaklaşık 4 bin hanede elektrik kesintisinin devam ettiği bildirildi. Tayfunun ilk günlerinde ise yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Dujuan tayfunu Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşırken şiddetli yağış ve rüzgâr getirdi. Chiba, Kanagawa, Tokyo, Ibaraki, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkileyen fırtına nedeniyle en az 1.908.645 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Ayrıca en az 292 uçuş iptal edildi ve kara ile deniz ulaşımında aksaklıklar görüldü; bazı tren seferlerinde aksamalar kaydedildi.

Yerel yönetimler, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra hasar gören altyapının onarımı ve güvenli tahliyelerin tamamlanması için saatlik değerlendirmeler yapıyor. Yetkililer, bölgede kalanların resmi uyarıları takip etmeleri ve güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu.

Japonya’da etkili olan Dujuan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.