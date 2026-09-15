Duran ile Pakistan'ın büyükelçisi Junaid iletişim iş birliğini görüştü

Duran ve Junaid görüşmesi:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile Başkanlığımızda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi öncelikli konu olarak ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları:

Taraflar, iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğini geliştirmenin yollarını değerlendirdi. Toplantıda özellikle dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin paylaşılması ve stratejik iletişimde koordinasyonun artırılması konuları öne çıktı.

Sosyal medya paylaşımı ve liderlik vurgusu:

İletişim Başkanı Duran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile Başkanlığımızda bir araya geldik." Paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Pakistan ile iletişim alanındaki iş birliğinin güçlendirileceğine işaret edildi.

Görüşmede ele alınan başlıklar, tarafların önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda koordinasyonu artırma ihtiyacını ortaya koydu. İletişim kanallarının etkin kullanımı ve ortak mekanizmalar üzerinde çalışma kararlılığı vurgulandı.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, PAKİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DR. YOUSAF JUNAİD İLE İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDA BİR ARAYA GELDİ.