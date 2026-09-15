Arakçi raporu paylaştı: kongreye sunulan belgede ABD'ye ağır kayıplar iddiası

Raporun kapsamı:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından 1 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan ve ABD Kongresine sunulan resmi denetçi raporunun bir sayfasını paylaştı. Paylaşımda, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Paylaşılan kayıplar ve ayrıntılar:

Raporda, İran saldırılarında 4 adet F-15E tipi savaş uçağının imha edildiği, 7 adet KC-135 tipi uçağın hasar gördüğü veya imha edildiği, yaklaşık 30 adet MQ-9 tipi İHA'nın imha edildiği, 4 adet AH-6 tipi helikopterin imha edildiği ve 1 adet F-35A tipi savaş uçağının hasar gördüğü belirtildi.

Arakçi'nin değerlendirmesi:

Arakçi, rapordan aktardığı bölümde Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu. (Kaynak: Pentagon) ifadelerini kullandı. Söz konusu kayıpların buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek, "zamanı geldiğinde her şeyi ortaya çıkaracağız" dedi ve bilgi paylaşımının devam edeceğine işaret etti.

Paylaşımda Arakçi ayrıca, İran hakkında yalan yayanlar için durumun hoş olmayacağını savundu ve belgenin Pentagon kaynaklı olduğunu belirtti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: "YÜZLERCE ABD ASKERİ ÜSSÜ VURULDU, DÜZİNELERCE UÇAK YANIP KÜL OLDU"