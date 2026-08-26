Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Düzce iş dünyasından rektör Sözbir'e yeni görevinde destek ziyareti

DTSO yönetimi, Cumhurbaşkanı ve YÖK'ün atamasıyla yeniden göreve dönen Prof. Dr. Nedim Sözbir'i Düzce Üniversitesi'nde ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce iş dünyasından rektör Sözbir'e yeni görevinde destek ziyareti

ziyaretin amacı:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimini üniversitede ağırladı. Atamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın tensipleri ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvarın teklifleriyle gerçekleştiği belirtildi.

Ziyaret, yeni dönemin hayırlı olması temennilerinin iletilmesi ve üniversite ile iş dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesine vurgu yapılması amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve konuşmalar:

Ziyarette DTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe ve Meclis Üyesi Yunus Emre Gülay hazır bulundu.

Rektör Sözbir, konuklara yönelik olarak 'Nazik ziyaretleri ve değerli temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ise Rektör Sözbir'in yeniden göreve atanmasının Düzce Üniversitesi ve kent için hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.

iş birliği beklentileri:

Görüşmede, üniversite ile ticaret ve sanayi odası arasında sürdürülebilir iş birlikleri ve kent yararına projelerin desteklenmesi üzerinde duruldu. Taraflar, iletişimin devam edeceği ve ortak çalışmalara öncelik verileceği yönünde mutabakata vardı.

Toplantı, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, DÜZCE TİCARET VE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİMİNİ ÜNİVERSİTEDE AĞIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaz tatilinde tarlada eğitim ve dayanışma örneği: iki kardeşin bulgur mesaisi
images

Selendi emniyetinde yeni baş komiser Emre Gevanci'ye terfi
images

Edirne talikası ulusal meslek standardıyla gelecek kuşaklara taşınıyor
images

Yeni il jandarma komutanı göreve başladı: Kıdemli Albay Mustafa Kılınç

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

Seyit İçgül: yeniden kurulan takımda hedef ilk iki

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı