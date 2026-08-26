Düzce iş dünyasından rektör Sözbir'e yeni görevinde destek ziyareti

ziyaretin amacı:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimini üniversitede ağırladı. Atamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın tensipleri ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvarın teklifleriyle gerçekleştiği belirtildi.

Ziyaret, yeni dönemin hayırlı olması temennilerinin iletilmesi ve üniversite ile iş dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesine vurgu yapılması amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve konuşmalar:

Ziyarette DTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe ve Meclis Üyesi Yunus Emre Gülay hazır bulundu.

Rektör Sözbir, konuklara yönelik olarak 'Nazik ziyaretleri ve değerli temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ise Rektör Sözbir'in yeniden göreve atanmasının Düzce Üniversitesi ve kent için hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.

iş birliği beklentileri:

Görüşmede, üniversite ile ticaret ve sanayi odası arasında sürdürülebilir iş birlikleri ve kent yararına projelerin desteklenmesi üzerinde duruldu. Taraflar, iletişimin devam edeceği ve ortak çalışmalara öncelik verileceği yönünde mutabakata vardı.

Toplantı, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİMİNİ ÜNİVERSİTEDE AĞIRLADI.