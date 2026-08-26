Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1952 +0,03%
Bist 14.704,40 +1,60%
Altın Gram 7.244,65 -0,23%
EUR/USD 1,1677 +0,01%
Brent Petrol 85,39 -2,15%
--°

Yaz tatilinde tarlada eğitim ve dayanışma örneği: iki kardeşin bulgur mesaisi

Ayşenur ve Semanur Tokdemir, üniversite eğitimlerini sürdürürken yazları köyde ailelerinin geleneksel bulgur üretimine destek veriyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaz tatilinde tarlada eğitim ve dayanışma örneği: iki kardeşin bulgur mesaisi

Yaz aylarında köyle bağlarını canlı tutan iki öğrenci

Şehir dışında üniversite eğitimi gören kardeşler Ayşenur ve Semanur Tokdemir, yaz tatillerinde ailelerinin yanına dönerek tarla ve üretim çalışmalarına katkı veriyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan 3. sınıf öğrenci Ayşenur Tokdemir ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Semanur Tokdemir, hem ev hem de tarla işlerinde aileye destek oluyor.

Geleneksel bulgur üretiminin her aşamasında:

Aile üretiminde bulgur hazırlanmasının tüm safhalarında kardeşlerin eli var. Ürünün yıkanması, kaynatılması ve kurutulması gibi süreçlerinde görev alıyorlar; üretim, kaynaklara göre pınarda yıkanma, ardından kaynatma ve kurutma aşamalarını içeriyor. Semanur, bu yöntemlerin aileden gördükleri bir üretim kültürünün parçası olduğunu ve sürecin her adımına katkı verdiklerini söylüyor.

Üretilen bulgurların satışından sağlanan gelir, kardeşlerin üniversite masraflarına ve diğer ihtiyaçlarına doğrudan destek sağlıyor. Ayşenur, tarlada çalışmanın onlara emek, yardımlaşma ve paylaşma alışkanlığı kazandırdığını; ailenin fedakârlığının eğitimlerine önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

Eğitim, dayanışma ve kırsal kültür aktarımı:

Kardeşler, kırsal hayatı sürdürmenin ve aileyle çalışmanın üniversite eğitimlerini olumsuz etkilemediğini, aksine öğretici olduğunu vurguluyor. Hem meslek öğrenimleri hem de tarımsal üretimde aktif rol almak onlar için birden fazla kazanım sağlıyor: ekonomik destek, pratik bilgi ve kültürel bağların güçlenmesi.

Ayrıca kardeşlerin köy yaşamı, şehirdeki arkadaşlarının da ilgisini çekiyor; Ayşenur şehirli arkadaşlarının köy yaşamını merak ettiğini ve anlattıkları yaşam tarzının bölgeye olan ilgiyi artırdığını aktarıyor. Tokdemir kardeşlerin hikâyesi, gençlerin ailelerine destek olurken geleneksel üretim kültürünü yaşatmasının somut bir örneğini oluşturuyor.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİ İÇİN ŞEHİR DIŞINDA BULUNAN AYŞENUR VE SEMANUR TOKDEMİR KARDEŞLER, YAZ...

ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİ İÇİN ŞEHİR DIŞINDA BULUNAN AYŞENUR VE SEMANUR TOKDEMİR KARDEŞLER, YAZ TATİLİNDE AİLELERİNİN YANINA DÖNEREK TARLADA ÇALIŞIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selendi emniyetinde yeni baş komiser Emre Gevanci'ye terfi
images

Düzce iş dünyasından rektör Sözbir'e yeni görevinde destek ziyareti
images

Edirne talikası ulusal meslek standardıyla gelecek kuşaklara taşınıyor
images

Yeni il jandarma komutanı göreve başladı: Kıdemli Albay Mustafa Kılınç

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakemlerin ihmali için savcılığa başvuru: Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon soruşturulacak

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı