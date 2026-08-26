Yaz tatilinde tarlada eğitim ve dayanışma örneği: iki kardeşin bulgur mesaisi

Yaz aylarında köyle bağlarını canlı tutan iki öğrenci

Şehir dışında üniversite eğitimi gören kardeşler Ayşenur ve Semanur Tokdemir, yaz tatillerinde ailelerinin yanına dönerek tarla ve üretim çalışmalarına katkı veriyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan 3. sınıf öğrenci Ayşenur Tokdemir ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Semanur Tokdemir, hem ev hem de tarla işlerinde aileye destek oluyor.

Geleneksel bulgur üretiminin her aşamasında:

Aile üretiminde bulgur hazırlanmasının tüm safhalarında kardeşlerin eli var. Ürünün yıkanması, kaynatılması ve kurutulması gibi süreçlerinde görev alıyorlar; üretim, kaynaklara göre pınarda yıkanma, ardından kaynatma ve kurutma aşamalarını içeriyor. Semanur, bu yöntemlerin aileden gördükleri bir üretim kültürünün parçası olduğunu ve sürecin her adımına katkı verdiklerini söylüyor.

Üretilen bulgurların satışından sağlanan gelir, kardeşlerin üniversite masraflarına ve diğer ihtiyaçlarına doğrudan destek sağlıyor. Ayşenur, tarlada çalışmanın onlara emek, yardımlaşma ve paylaşma alışkanlığı kazandırdığını; ailenin fedakârlığının eğitimlerine önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

Eğitim, dayanışma ve kırsal kültür aktarımı:

Kardeşler, kırsal hayatı sürdürmenin ve aileyle çalışmanın üniversite eğitimlerini olumsuz etkilemediğini, aksine öğretici olduğunu vurguluyor. Hem meslek öğrenimleri hem de tarımsal üretimde aktif rol almak onlar için birden fazla kazanım sağlıyor: ekonomik destek, pratik bilgi ve kültürel bağların güçlenmesi.

Ayrıca kardeşlerin köy yaşamı, şehirdeki arkadaşlarının da ilgisini çekiyor; Ayşenur şehirli arkadaşlarının köy yaşamını merak ettiğini ve anlattıkları yaşam tarzının bölgeye olan ilgiyi artırdığını aktarıyor. Tokdemir kardeşlerin hikâyesi, gençlerin ailelerine destek olurken geleneksel üretim kültürünü yaşatmasının somut bir örneğini oluşturuyor.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİ İÇİN ŞEHİR DIŞINDA BULUNAN AYŞENUR VE SEMANUR TOKDEMİR KARDEŞLER, YAZ TATİLİNDE AİLELERİNİN YANINA DÖNEREK TARLADA ÇALIŞIYOR.