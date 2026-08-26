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Selendi emniyetinde yeni baş komiser Emre Gevanci'ye terfi

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği görevini yürüten Komiser Emre Gevanci, rütbe değerlendirmesi sonucu baş komiserliğe terfi etti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Selendi emniyetinde yeni baş komiser Emre Gevanci'ye terfi

terfi ve ilçedeki yankıları:

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği görevini yürüten Komiser Emre Gevanci, yapılan rütbe değerlendirmesi sonucunda baş komiser rütbesine yükseldi. Terfi haberi ilçede memnuniyetle karşılandı ve vatandaşlar ile mesai arkadaşları yeni rütbesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

kariyer ve eğitim geçmişi:

1993 yılında Elazığ'da doğan Gevanci, ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Kırşehir ve Aydın'da tamamladı. Yükseköğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Gevanci, mesleki eğitimini 2017 yılında Gölbaşı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde alarak emniyet teşkilatına adım attı.

hizmet yılı ve görev yerleri:

2018 yılında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Gevanci, 2024 yılında Selendi İlçe Emniyet Amirliği görevine atandı. İlçede bulunduğu süre içinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Gevanci, son rütbe değerlendirmesiyle aldığı terfi sonrası sorumluluk alanını genişletti.

Görev arkadaşları ve ilçe sakinleri, Gevanci'nin terfisinin Selendi için olumlu olduğunu belirtirken, yeni rütbesi için tebrik ve iyi dileklerini iletti. Yetkililer de başarılı çalışmalarının devamını diledi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN KOMİSER EMRE GEVANCİ, YAPILAN...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN KOMİSER EMRE GEVANCİ, YAPILAN RÜTBE DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA BAŞ KOMİSERLİĞE TERFİ ETTİ. GEVANCİ’NİN TERFİSİ İLÇEDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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