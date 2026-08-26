Kuzeninin başında Kur'an-ı Kerim okuyan çocuk Şifa Hastanesi'nde yasın simgesi oldu

şifa hastanesi'nde yas:

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi'nde düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları son yolculuklarına uğurlanırken, bir çocuğun görüntüleri dikkat çekti. Küçük çocuk, cenaze başında gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

cenaze töreninde yaşananlar:

Görüntülerde, davetlilerin ve yakınlarının sessizliği içinde, çocuğun kuzeni Baraa Al-Tanani'nin başında okuduğu ayetler ve zaman zaman dökülen gözyaşları öne çıktı. O anlar, Gazze'de günlük hayatın içinde süren acının görsel bir yansıması olarak kayda geçti. Saldırının hedef aldığı yerlerden biri olarak anılan Cibaliye Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden Baraa Al-Tanani için yapılan tören, bölge halkının kaybını ve yasını görünür kıldı.

kayıplara ilişkin resmi veriler:

Resmi açıklamalara göre, İsrail'in 10 Ekim 2025 tarihinde Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda 1.303 Filistinli hayatını kaybetti, 4.336 Filistinli yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı operasyonlar boyunca bildirilen toplam kayıplar arasında 73.438 sivilin öldüğü ve 174.447 sivilin yaralandığı yer aldı.

Şifa Hastanesi'ndeki bu tür görüntüler, çatışmanın sivil yaşam üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Ailelerin ve özellikle çocukların yaşadığı travma, hem sahada hem de uluslararası kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde küçük bir çocuk, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kuzeninin başında gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.