Edirne talikası ulusal meslek standardıyla gelecek kuşaklara taşınıyor

Edirne talikası resmî meslek standardına alındı

Edirne'de yıllardır talika yapımını sürdüren 61 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacıın emeğiyle Edirne talikası, ulusal meslek standardı kapsamına alındı. Talikacılık, geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında hazırlanan ilk sekiz ulusal meslek standardından biri olarak Resmî Gazetede yayımlandı.

ilk sekize giren meslekler:

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan 'Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de yer alan ilk sekiz geleneksel sanat ve zanaat şu şekilde sıralandı: yemenici, talikacı, bastoncu, ebru sanatkârı, kat'ı (kâğıt oyma) sanatkârı, keçeci, kalemişi sanatkârı (kalemkâr) ve tezhip sanatkârı. Bu düzenleme ile söz konusu mesleklerin düzenli eğitim, yeterlilik ve belgeleme süreçleri için çerçeve oluşturuldu.

seviyeler ve uygulamadaki etkisi:

Yayımlanan tebliğe göre yemenici ve bastoncu meslekleri seviye 4, talikacı, ebru sanatkârı, kat'ı sanatkârı, keçeci, kalemişi sanatkârı ve tezhip sanatkârı meslekleri ise seviye 6 olarak belirlendi. Bu sınıflandırma, hem mesleğin teknik yeterliklerini hem de eğitim ve belgelendirme gereksinimlerini netleştiriyor; ayrıca Avrupa entegrasyonu bakımından da tüm meslek dallarının standartlara kavuşturulması açısından önem taşıyor.

Özcan Abacı, mesleğini 36 yıldır sürdürdüğünü ve bu düzenlemenin Edirne talikasının tescillenmesi anlamına geldiğini vurguladı. Abacı, 'Artık her önüne gelen talika yapamayacak. Talika yapmak isteyenler de bu standartlara uyarak ve izleyerek gerçek bir talika yapabilecek. Bu gelişme onu sağladı. Aynı zamanda Avrupa entegrasyonunda da bu önemli bir etkendi.' sözleriyle tescilin hem yerel hem de uluslararası boyutunu açıkladı.

talikanın özellikleri ve gelecek kuşaklara aktarımı:

Abacı, talikanın Edirne'ye özgü yaylı at arabası modelinin orijinal ölçülerinin doğru orantıyla küçültülerek hazırlandığını; Edirne talikasının ise karşılıklı çift makasları bulunan yaylı at arabası çeşidi olduğunu belirtti. Usta, meslekte çırak yetişmemesinden duyduğu kaygıyı paylaştı; kendisinin 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü almasının ardından oğlunun da meslekten etkilendiğini ve öğrenmeye başladığını söyledi. Abacı, elinden gelen çabayla talikacılık sanatını genç kuşaklara aktarmayı hedeflediğini ifade etti.

Resmî düzenleme ile birlikte talikacılık için oluşturulan ulusal standart, hem mesleğin korunmasına hem de kalitenin güvence altına alınmasına katkı sağlayacak. Edirne talikasının tescili, bölgesel bir geleneğin mesleki çerçeveye oturtulması bakımından örnek niteliğinde değerlendiriliyor.

EDİRNE'DE 'YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ÖDÜLÜ'NE SAHİP KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GELENEKSEL EL SANATLARI SANATÇISI 61 YAŞINDAKİ ÖZCAN ABACI'NIN YILLARDIR YAŞATTIĞI EDİRNE TALİKASI, ULUSAL MESLEK STANDARDINA KAVUŞTU.