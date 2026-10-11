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yayladan iniş başladı: şırnaklı göçerler sis içinde 20 günlük yolculuğa çıktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında 5 ay kalan göçerler, soğuk nedeniyle eşyalarını yükleyip 20 günlük yolculuğa çıktı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

yayladan iniş başladı: şırnaklı göçerler sis içinde 20 günlük yolculuğa çıktı

soğukla birlikte yayladan iniş başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında 5 ay boyunca kalan göçerler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yayladan inmeye başladı. Bölgeye her yıl gelen binlerce göçer ve 400 bin küçükbaş hayvanın bir bölümü sonbahar aylarında yayladan ayrılıyor.

rota ve yol koşulları:

Yayla 2 bin 650 rakımda bulunuyor. Havanın soğuması ve sis etkisi altında kalan son göçer sürüsü, at ve eşeklerin sırtına yükledikleri eşyalarla beraber yola çıktı. Göçerlerin planladığı yürüyüş yaklaşık 20 gün sürecek; hedef, sıcak bölgelere ulaşmak.

göçerlerin anlatımı:

Yayladan inenlerin içinde 13 yaşındaki Mehmet Bilge de var. Bilge, Faraşin'den İdil'e gideceklerini söyleyerek, 'Faraşin’den geliyoruz, İdil’e gideceğiz artık. İşimiz bitti burada yavaş yavaş yürüyerek gideceğiz' dedi. Göçerler günlerdir yürüyüşlerini sürdürüyor ve hayvanlarının bakımıyla meşgul olarak rotalarını izliyorlar.

Yayladan ayrılma süreci, bölgedeki mevsim döngüsünün tipik bir parçası olarak öne çıkıyor; göçerler uzun yürüyüşler boyunca hem hayvanların hem de eşyalarının güvenliğini gözetiyor. Sis bulutları arasında başlayan bu dönüş, yerel yaşamın mevsimsel ritmini ve göçer topluluklarının dayanışmasını gösteriyor.

Soğuk etkisini gösterdi, Şırnak&#039;ta göçerler yayladan ayrılmaya başladı

Soğuk etkisini gösterdi, Şırnak'ta göçerler yayladan ayrılmaya başladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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