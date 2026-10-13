Düzce yaylalarında sonbahar sinyali: vargitler açtı, dönüş başladı

Düzce'nin yaylalarında sonbaharın ilk habercisi olarak kabul edilen vargit çiçekleri açtı. Yaz aylarını yaylalarda geçiren aileler, doğanın verdiği işaretle eşyalarını toplayıp dönüşe geçti. Belediye ekipleri, haziran ayından bu yana yaylalarda kalan vatandaşların hazırlıklarını ve yolculuklarını görüntüledi.

balıklı yaylası ve çekimlerin ayrıntıları:

Çekimler, Düzce merkeze yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, Gölormanı köyü sınırlarında, bin 400 metre rakımdaki Balıklı Yaylası'nda yapıldı. Yaylada uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Saadet İlkbahar, deneyimlerini ve yayla yaşamını anlattı. İlkbahar, 1999 depreminden sonra yaylaya çıkmaya başladıklarını, her sezon yaklaşık dört ay boyunca kaldıklarını söyledi.

yaylacıların yaşamı ve uyarıları:

Saadet İlkbahar, bu sezon yaylaya 7 hayvan ile geldiklerini, zaman zaman hayvan sayısının 25’e kadar çıktığını belirtti. Vargitlerin açmasının dönüş için bir işaret olduğunu vurgulayan İlkbahar, "Yaylayı çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Köpeklerimi, tavuklarımı, ineklerimi, danalarımı, koyunlarımı, doğayı çok seviyorum. İnsanları da seviyorum." dedi.

İlkbahar ayrıca piknikçilere doğayı koruma çağrısında bulundu: "Piknikçiler geliyorlar. Çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bırakmasınlar. Onlar gittiği zaman çöplerini topluyorum. Mal dediğin can yongası. Biz hayvan bakarak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlar poşetleri yutuyor. Boğazına bir şey kaçacak diye de korkuyorum. Doğayı seven, insanları seven çöp bırakmasın. Herkes çöpe götürsün."

Yaylada yaz mevsimini tamamlayan aileler, hayvanlarıyla birlikte eşyalarını toplayarak köylerine inmeye başladı. Dönüş hareketliliği, bölgedeki geleneksel yayla yaşamının yıl içindeki döngüsünü bir kez daha gösterdi.

Yaylada vargit çiçekleri açtı, dönüş yolculuğu başladı