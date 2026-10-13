Gaziantep'in yeni çekim merkezi: Numan Kurtulmuş Şahinbey Millet Camii'ni inceledi

TBMM Başkanı Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep programı kapsamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Heyet caminin mimari detaylarını inceledi, külliye içindeki sosyal alanları gezdi ve alanda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Caminin mimarisi ve kent kimliğine katkısı:

Ziyaret sırasında Kurtulmuş, külliyenin mimari özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Eserin şehrin simgelerinden biri haline geldiği ve Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olma özelliğinin bulunduğu belirtildi. Kurtulmuş ziyaretinde, "Öncelikle bu muhteşem camiyi görmekten, ziyaret etmekten ve burada namazımızı eda etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başta Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şehre damgasını vuran, varlığıyla Gaziantep’e ciddi katkı sunan bir mabet oldu" ifadelerini kullandı.

Sosyal işlev ve yerel değerlendirmeler:

Külliyenin yalnızca ibadet mekânı olmanın ötesinde sosyal yaşam ve eğitim açısından da önemli bir merkez olduğu vurgulandı. Özellikle gençlerin burada vakit geçirebileceği, çalışabileceği alanların bulunmasının değerli olduğuna dikkat çekildi. Kurtulmuş, "İnşallah uzun yıllar, kıyamete kadar Gaziantep halkına, Şahinbey halkına hizmet eder diye dua ve temenni ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Meclis Başkanını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti ve ziyaretin nezaketini vurguladı: "Yıllardır ülkemizde birçok makamda; Bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanlığı ve Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Bu nezaketinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk".

Ziyaret, cami ve külliye alanlarının incelenmesi ile vatandaşlarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, mimarisi, geniş kapasitesi ve bünyesindeki sosyal alanlarla Gaziantep'in önemli dini ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNMAK İÇİN GAZİANTEP’E GELEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU İLE BİRLİKTE ŞAHİNBEY MİLLET CAMİİ VE KÜLLİYESİ’Nİ ZİYARET EDİP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ.