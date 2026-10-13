Düzce'de kavşak tanzimiyle şehir içi trafik daha düzenli hale geldi

Düzce'de kavşak tanzimiyle trafik akışı düzenleniyor

Düzce Belediyesi, asfalt çalışmalarının tamamlandığı noktalarda şehir içi trafiğin daha güvenli ve kontrollü akması amacıyla kavşak düzenlemeleri yaptı. Çalışmalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, emniyet ve otogar kavşaklarında tamamlandı.

istanbul caddesi emniyet kavşağı düzenlemesi:

Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yürütülen dönel kavşak çalışması, bölgedeki asfalt yenileme işlerinin ardından tamamlandı. Kavşak 16 metre genişliğinde ve dört kollu olarak düzenlendi. Kavşağın üç girişine araç trafiğini yönlendirmek amacıyla ayırıcı adalar oluşturuldu.

Kavşağın merkezine canlı peyzaj sağlamak için 5 adet üç ponpon leyland dikildi. Kavşak kollarında ise, iklim değişikliğine bağlı kuraklık riski ve sulamadan tasarruf amacıyla kuru peyzaj uygulaması tercih edildi.

otogar kavşağı düzenlemesi:

Şehirlerarası otobüs terminali ile İsmetpaşa Ortaokulu çevresindeki yoğun trafik noktasında, 5734. Bulvar üzerinde 11 metre çapında bir dönel kavşak oluşturuldu. Kavşağın üç girişinde yine ayırıcı adalar kuruldu.

Kavşak merkezine canlı peyzaj amacıyla 245 biberiye ve 200 loropetalum bitkisi dikildi. Ayırıcı adalarda ise sulama gereksinimini azaltmak için kuru peyzaj uygulaması yapıldı.

Her iki noktadaki düzenlemelerle birlikte şehir merkezinde trafik akışının daha kontrollü ve daha güvenli hale geldiği bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ, ASFALT ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI BÖLGELERDE TRAFİK AKIŞININ DAHA GÜVENLİ VE DÜZENLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA DÖNEL KAVŞAK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EMNİYET VE OTOGAR KAVŞAKLARINDAKİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.