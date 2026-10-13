Muğla'dan 127 şehit ailesi Çanakkale'de ortak anma ve paylaşım turunda

Muğla'dan düzenlenen Çanakkale ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen organizasyonda, Muğla ilinde ikamet eden 127 şehit ailesi Çanakkale'ye götürüldü. Gezi, hem tarihî mekânların ziyaretine hem de şehit ailelerinin bir araya gelerek ortak anmalar yapmasına odaklandı.

Ziyaret rotası:

Programın ilk gününde aileler Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Truva Atı Heykeli, Truva Müzesi ve kazı alanını, ayrıca Aynalı Çarşı'yı ziyaret ettiler. Bu duraklarda hem savaş tarihine dair bilgiler aktarıldı hem de ailelere anma ve hatırlama imkânı sağlandı.

İkinci gün ziyaretleri:

Gezinin ikinci gününde rotada Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası ve diğer tabyalar, Soğanlıdere Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı, Alçıtepe, Çanakkale Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastanesi ve siperleri ile 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı yer aldı. Ziyaretler sırasında şehitliklerde saygı duruşu ve anma törenleri gerçekleştirildi.

Gezi süresince katılımcılar, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen diğer şehit aileleriyle tanışma ve duygularını paylaşma fırsatı buldu. Çanakkale'nin anlamını yerinde hisseden aileler, şehitlerin yattığı mekânlarda duygusal anlar yaşadı ve birbirleriyle dayanışma içinde oldu.

Başkan Aras'ın mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyaretin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Çanakkale Türk Milleti’nin cesareti ve vatan sevgisi ile destan yazdığı topraklardır"

Aras konuşmasına devam ederek, "Vatan toprakları için canını hiçe sayan şehitlerimiz ve onların bizlere olan emaneti ailelerimiz için ne yapsak azdır. Muğla’mızda yaşayan şehit ailelerimizi dünya ve Türk tarihinin değiştiği, Türk Milleti’nin cesareti ve vatan sevgisi ile destan yazdığı topraklar olan Çanakkale’ye gönderdik. Binlerce şehidimizin bizlerin özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamamız için yan yana yattığı şehitlikleri, cepheleri ve müzeleri gördüler. Yüreklerinde aynı acıyı yaşayan ailelerimizi bu ziyaretle bir araya getirerek onların birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını ve duygularını paylaşmalarını istedik. Ülkemizin birliği, vatan toprakları için canını hiçe sayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA İLİNDE İKAMET EDEN 127 ŞEHİT AİLESİ İÇİN ÇANAKKALE GEZİSİ DÜZENLEDİ.