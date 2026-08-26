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Düzce'de 1.800 metrelik İstanbul Caddesi'nde kapsamlı asfalt yenilemesi

Düzce Belediyesi, Aziziye'den Melensu Park'a kadar uzanan 1.800 metrelik İstanbul Caddesi'nde altyapı tamamlanıp sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de 1.800 metrelik İstanbul Caddesi'nde kapsamlı asfalt yenilemesi

Çalışmanın kapsamı ve uygulama süreci:

Düzce Belediyesi, 2026 yaz sezonunda kent genelinde asfalt çalışmlarını hızlandırırken, şehir ulaşımında önem taşıyan İstanbul Caddesi üzerinde yenileme çalışmalarına başladı. Aziziye Mahallesi’nden başlayıp Mergiç Mahallesi Melensu Park Mevkii'ne uzanan yaklaşık 1.800 metrelik güzergahta yürütülen işlerde ekipler, işlerin daha hızlı tamamlanması amacıyla birleştirildi.

Çalışmalar kapsamında öncelikle yolun bozulmuş ve kullanım ömrünü tamamlamış üst asfalt tabakası kazınarak kaldırıldı. Ardından zemin iyileştirme işlemleri tamamlandı; uygulama planına göre PMT serimi yapılıp sıkıştırma işlemi gerçekleştirildikten sonra sıcak asfalt serimine geçildi. Bu aşamalar, yolun dayanıklılığını artırmayı ve kısa sürede tekrar kazılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yan yol da yenilenecek:

İstanbul Caddesi'ndeki ana hat çalışmaları tamamlandıktan sonra, Melensu Park ile D-100 bağlantısını sağlayan yaklaşık 385 metre uzunluğundaki yan yolda da asfalt yenileme yapılacak. Belediye ekipleri, yan yol çalışmasını ana güzergahla koordineli yürüterek trafiğin en az etkilenmesini sağlamayı planlıyor.

Merkezden dış mahallelere uzanacak:

Belediye, yeni asfaltlanan yolların uzun ömürlü olmasını sağlamak için çalışmalarını öncelikle altyapısı tamamlanmış bölgelerde yoğunlaştırıyor. Ayrıca yama ve bakım çalışmaları da eş zamanlı başlatıldı; Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla merkez mahallelerden başlayarak ihtiyaç olan yollarda onarım ve bakım hizmetleri yürütülecek ve bu çalışmaların zaman içinde dış mahallelere doğru genişletilmesi hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, 2026 YAZ SEZONUNDA KENT GENELİNDE ASFALT ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIRKEN, ŞEHRİN...

DÜZCE BELEDİYESİ, 2026 YAZ SEZONUNDA KENT GENELİNDE ASFALT ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIRKEN, ŞEHRİN ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINDAN İSTANBUL CADDESİ’NDE ASFALT SERME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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