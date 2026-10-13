Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avlarken görüntülendi

Dicle Nehri kıyısında kayda alınan an

Diyarbakır Dicle Nehri kenarında dinlenen bir vatandaş, doğal ortamı kayda almaya çalışırken kamerasına su samuru takıldı.

vatandaşın kaydı ve gözlemler:

Görüntüler, On Gözlü Köprü yakınlarında çekildi. Videoda su samuru, nehir içinde balık avlıyor ve avladıklarını yiyerek besleniyordu. Hayvanın avlanma davranışını uzun süre sürdürdüğü kayda yansıdı.

koruma açısından önemi:

Uzunca bir süre nehirde görülen bu birey, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türün bölgedeki varlığına işaret ediyor. Bir süre sonra su samuru gözden kayboldu; kaydın, yerel yaban hayatı ve türün izlenmesi açısından değerli olduğu belirtilebilir.

DİYARBAKIR DİCLE NEHRİ KENARINDA OTURAN BİR VATANDAŞ, SUDA BALIK YAKALAMAYA ÇALIŞAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN SU SAMURUNU GÖRÜNTÜLEDİ.