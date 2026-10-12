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Düzce'de her hafta camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenecek

Düzce İl Müftülüğü, cuma-cumartesi-pazar belirlenen camilerde sabah namazı buluşmaları düzenliyor; Kur'an-ı Kerim, tesbihat, sohbet ve dua yer alacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de her hafta camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenecek

Sabah namazı buluşmaları

Düzce İl Müftülüğü tarafından vatandaşların katılımına açık olarak düzenlenen sabah namazı buluşmaları, her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri belirlenen camilerde gerçekleştirilecek. Etkinlikler sabah namazının ardından kent sakinlerinin birlikte ibadet, zikir ve sohbet imkanı bulmasını hedefliyor.

Program akışı:

Programda ilk bölümde Kur'an-ı Kerim tilaveti yer alacak, bunu tesbihat ve zikir takip edecek. Buluşmalar, katılımcılar için planlanan sohbet ve dua ile noktalanıyor; amaç topluluk bağlarını güçlendirmek ve manevi paylaşımı arttırmak.

Gün ve cami dağılımı:

Cuma günleri Cedidiye Cami, Aziziye Mahallesi Günlü Cami, Hamidiye Mahallesi Cami, Hamidiye Mahallesi 60 Evler Cami ve Hz. Ali Cami; Cumartesi günleri Otopark Cami, Azmimilli Mahallesi Yeşil Cami ve Aziziye Mahallesi Merkez Cami; Pazar günleri ise Büyük Cami ile Nur Cami ev sahipliği yapacak. Her mekanda programın sırası ve katılım koşulları cami görevlileri tarafından yönetilecek.

Düzce İl Müftülüğü, düzenli olarak uygulanacak bu sabah namazı buluşmalarına tüm vatandaşları davet etti ve katılımın toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacağını belirtti.

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ, KENTTEKİ BELİRLENEN CAMİLERDE CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ DÜZENLİ OLARAK...

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ, KENTTEKİ BELİRLENEN CAMİLERDE CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ DÜZENLİ OLARAK “SABAH NAMAZI BULUŞMASI” GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ DUYURDU. PROGRAMLARDA KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ, TESBİHAT VE ZİKİR, SOHBET İLE DUA YER ALACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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