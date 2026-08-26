Düzce'de içme suyu altyapısı yenileniyor, 35 kilometre hat tamamlandı

Düzce'de içme suyu altyapısında kapsamlı yenileme

Düzce Belediyesi, kent tarihinin en büyük altyapı yatırımı kapsamında içme suyu şebekesini baştan sona yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje 45 milyon Euro tutarındaki İller Bankası kredisiyle finanse ediliyor ve finansman modeli 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli olarak kurgulandı. Bugüne kadar şebeke imalatlarında 35 kilometrelik hat tamamlandı.

Saha çalışmaları ve uygulama alanları:

Çalışmalar, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülüyor. Proje sahası olarak belirlenen bölgeler Beyköy, Beyciler, Yahyalar, Aziziye ve Körpeşler olmak üzere beş ayrı nokta olarak belirlendi ve ekip sayısı hızlandırma amacıyla 5'e çıkarıldı. Ekipler kazı işlerini sürdürürken, değişen çap ve özelliklere sahip borularla döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında Beyköy'deki arıtma tesisinden başlayarak kent merkezine ve en uç mahallelere uzanacak ana isale hatları döşeniyor. Ana hatlarda ihtiyaca göre boru çapları değişiyor; en büyük isale hatlarında 1800 milimetreye kadar ulaşan borular kullanılıyor.

Kapasite, kalite ve sonraki adımlar:

Şebeke yenileme çalışmaları, yalnızca boru değişimiyle sınırlı kalmıyor. Yapımı devam eden yeni içme suyu arıtma tesisinde de işlerin son aşamaya yaklaştığı belirtildi. Yeni tesis devreye alındığında, iki ayrı kaynaktan temin edilen su son teknoloji arıtma yöntemleriyle işlenecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hedeflenen kazanımlar arasında şebeke kapasitesinin artırılması, su kayıp-kaçaklarının ve şebeke arızalarının en aza indirilmesi ile bazı bölgelerde yaşanan basınç sorunlarının giderilmesi bulunuyor. Ana hat imalatları tamamlandıktan sonra bir sonraki aşama olarak parsel bağlantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor ve böylece vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu sunulması amaçlanıyor.

Düzce Belediyesi yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde projenin şehir genelinde uzun vadeli bir altyapı güvenliği sağlayacağını ve artan nüfus karşısında su temininde sürekliliğin sağlanacağını vurguluyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, 45 MİLYON EURO’LUK YATIRIM İLE ŞEHRİN İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ BAŞTAN SONA YENİLİYOR. DÜZCE’NİN ARTAN NÜFUSUNA BAĞLI ALTYAPI İHTİYACININ KARŞILANMASI, SU KAYIP-KAÇAKLARININ VE ARIZALARIN AZALTILMASI, BASINÇ SORUNLARININ GİDERİLMESİ VE VATANDAŞLARA DAHA SAĞLIKLI, KALİTELİ VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU SUNULMASI HEDEFİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA BUGÜNE KADAR 35 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI TAMAMLANIRKEN, EKİP SAYISI DA 5’E ÇIKARILDI.