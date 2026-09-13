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Düzce'de kapı fabrikasında yangın: belediye başkanı Özlü söndürme çalışmalarını anlattı

Düzce Door kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ekiplerin söndürme çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kapı fabrikasında yangın: belediye başkanı Özlü söndürme çalışmalarını anlattı

Düzce Door fabrikasında yangın sürüyor

Düzce D-100 karayolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli kapı fabrikasında saat 21.30 civarında başlayan yangın devam ediyor. Olay yerine gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, itfaiye ekiplerinin ve belediye birimlerinin yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştığını belirtti.

Belediye müdahalesi ve ilk değerlendirme:

Özlü, ilk ihbarın D-100 karayoluna yakın bir noktadan gelmesi nedeniyle kısa sürede ekiplerin bölgeye ulaştığını söyledi. Belediye başkanı, Düzce Belediyesi itfaiye birimlerinin bölgenin en güçlü ekipleri olduğunu vurgulayarak söndürme çalışmalarına bütün gücüyle katıldıklarını aktardı.

Başkan Özlü, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini, öncelikli amaçlarının yangını söndürmek olduğunu ifade etti. Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra uzman ekiplerin olayın nedenini araştıracağını belirtti.

Çevredeki durum ve fabrikadaki riskler:

Yangının ahşap ve Amerikan panel üretimi yapılan bir fabrikada çıktığına dikkat çeken Özlü, bu tür malzemelerin alevin hızlı yayılmasına neden olduğuna işaret etti. Komşu vatandaşlarla yapılan görüşmelerde fabrikanın geçmişte zaman zaman küçük çaplı yangınlarla karşılaştığı yönünde bilgiler alındığı, ancak bu yangının kapsamının çok daha büyük olduğu kaydedildi.

Başkan Özlü, olayın üzüntü verici olduğunu belirterek "önemli olan can kaybının olmaması" dedi. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Özlü ayrıca, yangının bildiriminin gecikmiş olabileceği değerlendirmesini paylaşarak, bu tür olaylarda erken ihbarın önemine dikkat çekti. Ekiplerin yangını bu akşam içinde söndürmeyi hedeflediği bildirildi.

Fabrika sahiplerine ve Düzce halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Özlü, olayla ilgili gelişmeler ve uzman ekiplerin yapacağı incelemeler sonrası elde edilecek bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yangını en kısa sürede söndürmeye çalıştıklarını...

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yangını en kısa sürede söndürmeye çalıştıklarını söyledi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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