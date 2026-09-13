Düzce'de kapı fabrikasında yangın çıktı

Düzce'de kapı fabrikasında yangın

Düzce merkezindeki üretim tesislerinden Düzce Door Kapı fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın geniş bir bölümünü etkiledi ve çevreye yayıldı. Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

olayın seyri:

Yangın, alevlerin hızla büyümesiyle kısa zamanda geniş bir alana yayıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler, şehrin üst kesimlerinden de görülebildi. İlk müdahale bilgilerine göre yangının büyüklüğü bölgedeki dikkati artırdı.

müdahale ve çalışmalar:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekipler alevlere müdahale etmeye devam ederken, yangının söndürülmesi ve yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve olası etki değerlendirmeleri, ekiplerin müdahalesinin ardından paylaşılacak.

Düzce’de kapı fabrikasında yangın