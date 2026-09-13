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Pektaş: Karagümrük deplasmanından alınan 1 puan hedefe katkı

Manisa FK teknik direktörü Ahmet Pektaş, Fatih Karagümrük karşısında alınan 1-1'lik beraberliği oyuncuların pes etmeyen mücadelesiyle değerli buldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pektaş: Karagümrük deplasmanından alınan 1 puan hedefe katkı

maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktor Ahmet Pektaş, elde edilen bir puanın zorlu deplasman koşulları ve rakibin kalitesi göz önünde bulundurulduğunda takım için önemli olduğunu söyledi.

Pektaş, maç içinde planlanan bazı hamlelerin ve oyuncuların reaksiyonunun kendisini memnun ettiğini vurguladı: 'Buradan puanla ayrılmak bizim için kazanç gibi görünüyor. Çünkü burası zor bir deplasman karşımızda kaliteli bir takım vardı.' Teknik adam, özellikle takımın pes etmeme duygusuna sık sık değinerek oyunculara teşekkür etti.

taktiğe ve rotasyona dair ayrıntılar:

Manisa'nın maç içindeki pozisyon değişiklikleri, planlı bir rotasyonun parçası olarak açıklandı. Pektaş, takımın daha dinamik ve genç olduğunu, tempoyu baştan koymak istediklerini ancak yenen golün planları erken uygulamaya zorladığını belirtti. Buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Biz de daha dinamik, daha genç bir takımız. Aslında enerjimizi maçın başından itibaren koymak istedik. Yediğimiz golden sonra pozisyon değişikliği yaptık.'

Teknik direktör, örnek olarak Atakan'ın maçta başlangıçta orta sahada oynadığını, ilerleyen dakikalarda sağ beke geçtiğini ve zaman zaman stopere geldiğini kaydetti. Bu hamlelerin önceden planlandığını, ancak Karagümrük'ün golü sonrasında rotasyonu daha erken uygulamak zorunda kaldıklarını ve bunun oyunun ritmini etkilediğini ifade etti.

maçın genel yansımaları:

Pektaş, hafta içi çalışmalarını galibiyet üzerine kurguladıklarını, maçın bazı bölümlerinde istenilen oyunun sahaya yansımadığını ancak takımın gösterdiği karakterin takdire şayan olduğunu söyledi. Maç temposunun yoğunluğunun ve erken değişikliklerin ekibi olumsuz etkilediğini belirterek, oyuncuların mücadele tavrı için teşekkür etti ve her maça kazanmak için sahaya çıktıklarını tekrarladı.

Sonuç olarak Manisa FK, Fatih Karagümrük önünde alınan 1 puanı, sahadaki reaksiyon, planlanan rotasyonlar ve genç takımın enerjisi bağlamında değerli bir kazanım olarak değerlendirdi.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, Fatih Karagümrük maçı sonrası, &quot;Buradan puanla...

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, Fatih Karagümrük maçı sonrası, "Buradan puanla ayrılmak bizim için kazanç gibi görünüyor. Çünkü burası zor bir deplasman karşımızda kaliteli bir takım vardı" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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