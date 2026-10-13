Üniversiteden bilimsel adım: kentte ilk yapay zeka mühendisliği doktora programı

MTÜ yapay zekada doktora eğitimi veriyor:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) yapay zeka alanında ileri düzey eğitim ve araştırma kapasitesini artırmak amacıyla Yapay Zeka Mühendisliği Doktora Programını hizmete sundu. Program, kentte bir ilk olma özelliği taşırken, Türkiye’de yalnızca birkaç üniversitede bulunan bu alanda yüksek düzeyde akademik kadro ve altyapı gerektiren bir adım olarak tanımlandı.

eğitim ve araştırma odağı:

Doktora programı, makine öğrenmesi, derin öğrenme, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme ve akıllı sistemler gibi temel alanlarda yoğunlaşacak araştırma ve tez çalışmaları için yapılandırıldı. Amaç, yapay zeka konularında uzman araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmek; disiplinlerarası projelerle akademik bilginin pratik çözümlere dönüşmesini sağlamaktır. Program kapsamında öğrencilerin sağlıkta, tarımda ve sanayide uygulanabilir, özgün çözümler geliştirmeleri teşvik edilecek.

iş birliği ve beklentiler:

Programın ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katkı sağlaması, üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmesi ve yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesine ivme kazandırması hedefleniyor. Üniversite yönetimi, doktora programının hem akademik yayın ve patent üretimini artırmasını hem de bölgesel ekonomik fayda yaratmasını bekliyor. Ayrıca, öğrenci ve araştırmacıların proje tabanlı çalışmalarla sektörel ihtiyaçlara doğrudan yanıt verecek ürün ve uygulamalar geliştirmesine öncelik verilecek.

Yeni program, yapay zeka ekosistemini genişletmeye yönelik bir adım olarak sunulurken, MTÜ'nün bu alandaki eğitim kapasitesini ve araştırma profilini yükseltmesi bekleniyor.

MTÜ’DE YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI AÇILDI