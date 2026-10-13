Esnafın yükünü hafifletin: maliye denetimlerinde adalet çağrısı

Basın toplantısında hangi konular öne çıktı:

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile birliğe bağlı oda başkanları ve çok sayıda gazetecinin katıldığı basın toplantısında, esnafın ekonomik dayanma gücü ve uygulanan mali denetimler merkezde yer aldı. Ebedinoğlu, esnafın "ağır ekonomik şartlar, yüksek maliyetler, kira giderleri, finansmana erişim sorunları ve düşen alım gücüyle" ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı.

Toplantıda tartışılan en önemli şikâyetlerden biri, denetim uygulamalarının biçimi oldu. Ebedinoğlu, bazı denetim ekiplerinin küçük işletmelere uzun süreli incelemeler yaptığını, "günlerce işletmede oturularak ciroların hesaplanması ve varsayımlar üzerinden yüksek tutarlı cezalarla" esnafın karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu uygulamaların esnafta ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

Başkanın açıklamalarında, vergi denetimine karşı olmadıkları ancak denetimlerin esnafı "ekonomik olarak nefessiz bırakmaması" gerektiği konusu sıkça tekrarlandı. Ebedinoğlu, vergi adaletinin sağlanmasının sadece kayıtlı ve adresi belli esnafın denetlenmesiyle mümkün olmayacağını kaydetti.

DESOB'un talepleri:

Ebedinoğlu, taleplerini hem somut hem de sistematik bir çerçevede sıraladı. Buna göre, ölçüsüz ve orantısız olduğu değerlendirilen cezalar yeniden incelenmeli ve "somut verilerle desteklenmeyen değerlendirmelere karşı etkili itiraz mekanizmaları" işletilmelidir. Küçük işletmelerin cirosu değerlendirilirken, işletmenin gerçek şartları, giderleri, kâr marjı ve ekonomik kapasitesi dikkate alınmalıdır.

Bir diğer vurgu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele oldu. Ebedinoğlu, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin tespiti ve kayıt altına alınması için aynı kararlılığın gösterilip gösterilmediğini sorguladı ve denetimlerin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde adil uygulanmasını talep etti.

Talepler arasında ayrıca, özellikle en küçük işletmeler için vergi yükünün hafifletilmesi; vergi muafiyeti veya basitleştirilmiş vergilendirme modellerinin değerlendirilmesi; cezai uygulamaların gözden geçirilmesi ve "ölçülü, öngörülebilir ve adil" bir sistem kurulması yer aldı. Başkan, "devlet, esnafını yaşatmalıdır" sözünü tekrar ederek, cezalandırmanın kayıtlı ekonomiyi güçlendirmeyeceğini vurguladı.

Basın toplantısı kapanışında Ebedinoğlu, Maliye Bakanlığına açık bir çağrı yaptı: Esnafı cezalandırarak bütçe açığını kapatamaz, vergi adaletini sağlamanın yolu herkesten gücüne ve yükümlülüğüne göre adil vergi almaktır. Mesaj, denetimlerin şeffaf, ölçülü ve herkes için eşit uygulanması gerektiği yönünde netleşti.

Toplantı, esnaf temsilcilerinin denetim uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısıyla sona erdi.

DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (DESOB) BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU, ESNAF VE SANATKÂRLARA YÖNELİK MALİ DÜZENLEMELER, VERGİ DENETİMLERİ VE UYGULANAN CEZALAR HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.