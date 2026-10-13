ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

ortak protokol üniversite ve yerel yönetimi bir araya getirdi

Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında, çocuk ve gençlerin gelişimini desteklemeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Tören ATÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi; protokolü Prof. Dr. Adnan Sözen ile Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu birlikte parafe etti.

projenin hedefleri ve kapsamı

İmzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek 'Sen Her Şeye Değersin Projesi' ile amaç, gençlerin akademik, sosyal, sportif ve psikolojik yönden çok yönlü gelişimini desteklemek. Özellikle risk altındaki çocukların korunması ve suç ile bağımlılık gibi risk unsurlarının azaltılması öncelik taşıyor. Proje; eğitim kurumları, sosyal hizmet birimleri ve üniversite kaynaklarını eşgüdüm içinde kullanarak kapsamlı müdahale ve destek modelleri oluşturmayı planlıyor.

üniversite öğrencilerine yönelik destek ve erişim

İş birliği sadece okul çağındaki gençlerle sınırlı kalmıyor; protokol aynı zamanda üniversite öğrencilerinin psikolojik ve sosyal iyi oluşunu güçlendirmeye odaklanıyor. Öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında danışmanlık hizmetlerine daha kolay erişmesi sağlanacak ve dezavantajlı öğrenciler için sosyal dayanışma mekanizmaları güçlendirilecek.

Taraflar, ortaklığın Adana'daki gençlerin yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra erken müdahale yoluyla toplumsal risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Protokol kapsamında planlanan çalışmalarla yerel düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

ADANA’DA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) İLE YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.