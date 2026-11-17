Pekyatırmacı'nın COP31 sunumu:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen oturumda, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ilçenin iklim eylemlerini ve yerel uygulama deneyimlerini anlattı. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Pavilyonu’nda gerçekleşen "İklim Eyleminde Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumunda Selçuklu'nun sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı, çevresel projeleri ve toplumsal katılım modelleri uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Yerelde uygulanan projeler ve katılımcı modelleri:

Pekyatırmacı konuşmasında, tarihi ve kültürel mirası korurken gelecek nesillere yaşanabilir ve dirençli bir kent bırakma hedefini vurguladı. Selçuklu’da çevre politikalarının merkezinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi bulunduğunu belirtti. Belediyenin uygulamalarından öne çıkanlar arasında "Atık Kumbaram" projesiyle 2022-2026 döneminde 16 bin 810 vatandaşın sisteme dahil edilmesi, 3 bin 50 ton geri kazanılabilir atığın toplanması ve sosyal destek kartlarına 4 milyon 300 bin TL bakiye yüklenmesi yer aldı.

Kompost Üretim Tesisi'nde park, bahçe, semt pazarı ve hal atıklarından değerlendirme yapılarak bugüne kadar 13 bin 610 ton kompost üretildi ve yeşil alanlarda yeniden kullanıldı. Eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında 2022'den bu yana okullarda kaynağında ayrıştırma ile 758 ton atık yönetimi sağlandı; tiyatro oyunlarıyla 37 bin 26 öğrenciye ulaşıldı ve Yeşil Atölye programlarında 4 bin 420 vatandaşa çevre bilinci verildi. Aralık 2023'te başlatılan Selçuklu 2. El Pazarı da kullanılabilir eşyaların ekonomiye geri kazandırılmasını teşvik ediyor.

Vatandaş katılımını merkeze alan yapıların altını çizen Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde 2021'de kurulan Selçuklu Sıfır Atık ve Çevre Meclisi ile saha çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Çevre gönüllüsü uygulaması kapsamında her gönüllü adına fidan dikildiğini, 2021-2025 döneminde Çevre Gönüllüsü Halk Ormanı'na 14 bin 200 fidan dikildiğini ve platformda bugün 13 bin 100 çevre gönüllüsünün yer aldığını aktardı. "Temiz Mahalle, Temiz Selçuklu" etkinlikleriyle her 15 günde bir farklı mahallede temizlik çalışmaları yapılmakta, Bosna Hersek, Beyhekim, Yazır, Sancak, Sille, Kosova ve Aydınlıkevler gibi mahallelerde toplam 1 750 gönüllüyle saha etkinlikleri düzenleniyor. Ayrıca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Dokuz Mahallesi'nde yürütülen Selçuklu Karbon Yutak Alanı Projesi kapsamında 14 bin 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Enerji üretimi, emisyon verileri ve hedefler:

İklimle mücadelede ilerlemenin bilimsel verilerle izlenmesinin önemine değinen Pekyatırmacı, kurumların sera gazı envanterine ilişkin verileri paylaştı. Kurumsal envantere göre Selçuklu Belediyesi emisyonları 2023 yılında 31 bin 302 ton COe iken 2024'te 28 bin 471 ton COe'ye geriledi; bu, yaklaşık yüzde 9'luk bir azalmaya işaret ediyor. 2025'te hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile çalışmalar ilçe ölçeğine taşındı ve ilçenin toplam sera gazı emisyonu 2,31 milyon ton COe olarak hesaplandı; hedef ise 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltım sağlamak.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çeken Pekyatırmacı, belediyeye ait güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücünün 5,2 megavat olduğunu, İller Bankası ile yürütülen Meydan Mahallesi projesinin tamamlanmasıyla bu gücün 7,4 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. 2025 yılında yaklaşık 7,18 milyon kilovatsaat elektrik üreterek belediye tesislerinin ihtiyacının yüzde 80'ini güneş enerjisinden karşıladıklarını ve bunun sayesinde 3 bin 86 tonun üzerinde karbon emisyonu önlediklerini aktardı.

Uluslararası görünürlük ve biyolojik çeşitlilik vurgusu:

Selçuklu Belediyesi'nin yürüttüğü projelerin uluslararası platformlarda paylaşılmasının önemine dikkat çeken Pekyatırmacı, COP31'de Antalya EXPO Merkezi Mavi Alan'da Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin açılışının da yapıldığını söyledi. 10 binin üzerinde kelebeğe ev sahipliği yapan bu bahçe ile biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik farkındalığın artması amaçlanıyor; Pekyatırmacı, kelebeklerin ekoloji ve iklim mücadelesindeki sembolik rolünü uluslararası katılımcılarla paylaştıklarını ifade etti.

Konuşmasını Selçuklu Belediyesi'nin iklim eylemini "kaynakları verimli kullanmak, atığı ekonomik değere dönüştürmek, vatandaş katılımını güçlendirmek, bilimsel ve ölçülebilir hedefler belirlemek ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek" üzerine kurduklarını belirterek tamamlayan Pekyatırmacı, "Selçuklu’dan dünyaya uzanan iklim eylemi vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek yerel deneyimlerin paylaşımının devam edeceğini vurguladı.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI, COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "İKLİM EYLEMİNDE YEREL YÖNETİMLER VE GÖNÜLLÜ KATILIM UYGULAMALARI" OTURUMUNDA SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ALANLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI ANLATTI. BAŞKAN AHMET PEKYATIRMACI, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORURKEN GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR VE DİRENÇLİ BİR KENT BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK, SELÇUKLU’DAN DÜNYAYA UZANAN İKLİM EYLEMİ VİZYONUNU KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.