Malatya'da yeniden yapılanma ve iklime dayanıklı dönüşüm

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, COP31 kapsamındaki panelde 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecini ve kentte hayata geçirilen kapsamlı altyapı, enerji ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Panel, İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir’in moderatörlüğünde Resilient Cities, Buildings & Cooling Pavilion'da gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında Finlandiya Turku Şehri İklim Direktörü Risto Veivo ve WRI Türkiye Avrupa Birliği Projeleri Kıdemli Yöneticisi Ayça Bağcı da yer aldı.

Hızlı yeniden inşa ve konut üretimi

Başkan Er, Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde Hatay'dan sonra en fazla etkilenen ikinci il olduğunu hatırlatarak kentte ciddi hasar ve can kayıpları yaşandığını belirtti. Devlet desteği ve yerelde kurulan iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucu 125 bin bağımsız bölümün inşasının tamamlandığını; bunun içinde 91 bin 732 konut ve 13 bin 533 ticarethanenin bulunduğunu açıkladı. Çalışmaların büyük bölümünün TOKİ ve Emlak Konut tarafından yürütüldüğünü, yaklaşık 20 bin konutun ise yerinde dönüşüm kapsamında yapıldığını söyledi.

İçme suyu ve atık altyapısında kıymetli adımlar

Sami Er, Malatya'nın hem deprem riski hem de iklim koşulları nedeniyle su güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. İçme suyu altyapısının yenilenmesi için 136 milyon avroluk finansman sağlandığını, özellikle eski ve asbestli hatların değiştirilmesi ile su depolarının yenilenmesine çalışıldığını anlattı. Ayrıca, olası afetlerde kentin susuz kalmaması amacıyla hazırlanmış 70 milyon avroluk Beydağı İçme Suyu Projesinin hazırlandığını belirtti.

Kuluncak ilçesi için Sivas'tan getirilen 50 kilometrelik hat ile su temini sağlandığını; bunun yaklaşık 10 milyon avroluk uluslararası finansmanla gerçekleştirildiğini aktardı. Deprem sonrası yeni bir yerleşime dönüşen İkizce için ise İLBANK desteğiyle 39,3 milyon avro sağlandığını, yaklaşık 30 kilometrelik kolektör hattı ve ileri biyolojik arıtma tesisinin projelendirildiğini söyledi. Kent genelinde 572 kilometrelik kanalizasyon altyapısı için de 45 milyon avro kaynak temin edildiğini ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için ek finansman arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Atık yönetimi ve enerji dönüşümü

Depremde yıkılan yapıların enkazlarının ayrıştırılması amacıyla oluşturulan 80 hektarlık döküm sahasında demir ve betonun ayrıştırılması çalışmaları devam ediyor; bu işlem için yaklaşık 10 milyon avro finansman sağlandığını belirtti. Bu sayede enkazın ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümün desteklenmesi hedefleniyor.

Enerji dönüşümü kapsamında mevcut 14,5 megavatlık güneş enerjisi kapasitesini 61,3 megavata çıkarmayı hedeflediklerini, projenin izinlerinin alındığını ve finansman çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Ulaşım, viyadük ve toplu taşıma projeleri

İkizce bölgesindeki yeni yerleşim, Turgut Özal Üniversitesi ve organize sanayi bölgesinin oluşturduğu yoğunluğu dikkate alan yönetim, mevcut viyadüğün yetersiz kalacağını belirleyerek ikinci bir viyadük ve alternatif yol için 65 milyon avroluk kredi anlaşması yapıldığını açıkladı.

Ulaşımda çevreci dönüşüme de vurgu yapan Başkan Er, 100 elektrikli otobüs alımı için yaklaşık 77 milyon avro kaynak ihtiyacı bulunduğunu ve ayrıca 80 dizel aracın elektrikliye dönüştürülmesinin planlandığını söyledi. Kentte onaylanan 12 kilometrelik tramvay hattı projesi ile banliyö treni ihalesinin toplu taşımada yeni bir dönemi başlatacağı ifade edildi.

Kentsel planlama, sanayi düzenlemesi ve yeşil alanlar

Sanayide plansız yapılaşmayla mücadele edildiğini, mahalle aralarındaki çevre ve gürültü kirliliğine neden olan iş yerlerinin şehir dışına taşındığını söyledi. Bu iş yerleri sektörel kümelenme modeliyle belirlenen alanlarda toplanarak daha düzenli ve çevreyle uyumlu sanayi bölgeleri oluşturulacak. Başkan Er, küçük sanayi sitesi projesinin bölge için bir cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini ve İstanbul’daki örneklerin izlendiğini belirtti.

Enkaz ayrıştırma alanının rehabilite edilerek millet bahçesi ve spor sahalarına dönüştürülmesi planlanıyor; bu proje için de yaklaşık 10 milyon avro finansman arayışının sürdüğü bildirildi. Kapıkaya'da inşa edilen yeni katı atık tesisinin maliyeti ise yaklaşık 20 milyon avro olarak açıklandı.

Uluslararası finansman, koordinasyon ve gelecek vurgusu

Sami Er, COP31'te yaptığı değerlendirmede Malatya'nın yeniden inşasında uluslararası finansmana erişimin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. Er, kentin yalnızca eski haline getirilmediğini, daha güvenli, sürdürülebilir, iklim ve afet risklerine karşı dirençli ve çok merkezli bir şehir olarak yeniden şekillendirildiğini vurguladı. Yerel yönetim ve merkezi kurumların koordinasyonu sayesinde kısa sürede önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Er, Malatya'nın gelecek için planlanmış, daha iyi ve yaşanabilir bir şehir haline geldiğini ifade etti.

Malatya'nın yeniden inşası, altyapı yenilemeleri, enerji ve ulaşım yatırımlarıyla iklime dayanıklı bir kentsel modele dönüşüyor.

BAŞKAN SAMİ ER: "MALATYA’YI İKLİME VE AFETLERE DİRENÇLİ BİR ŞEHİR OLARAK YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"