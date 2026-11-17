İklim dayanıklı tarım için Antalya'da yeni adım

COP31 kapsamında Antalya tarımı için tarihe geçecek nitelikte bir mutabakat imzalandı. "İklim Dayanıklı Tarım İçin Antalya Mutabakatı", Antalya tarımının iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve çevresel, ekonomik ile sosyal sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Mutabakata Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Ali Çandır imza attı.

İmza töreni ve katılımcılar:

İmza töreni, COP31 etkinlik alanındaki Antalya Evi'nde gerçekleştirildi. Törene Valisi Hulusi Şahin, Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır'ın yanı sıra ticaret odası, meslek odası ve sektör temsilcileri katıldı. Taraflar ortak politika ve uygulama önceliklerini belirlemek üzere bir araya geldi ve iş birliğini genişletme taahhüdünde bulundu.

Hedeflenen politika ve uygulama alanları:

Mutabakat kapsamında taraflar; su kaynakları yönetimi, bitkisel üretim ve sürdürülebilir üretim, hayvancılık, arıcılık ve su ürünleri, akıllı tarım başta olmak üzere toplam 31 politika ve uygulama alanında iş birliği geliştirecek. Bu kapsamlı yaklaşım; tohum kullanımından yeni tip seralara, yağmur hasadından atık yönetimine kadar geniş yelpazede uygulama ve düzenleme gereksinimlerini içeriyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, imza töreninde tarım sektörünün iklime en doğrudan etki eden alanlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İklim değişikliğinin birinci derecede etki ettiği sektör olan tarım sektöründe de yeni düzene, yeni normale hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için artık eski usul tarım yöntemleriyle devam edebilme şansımız kalmadı. Artık yeni sözler yeni uygulama yöntemleri tespit etmeli ve bunları uygulamalıyız. Bu su yönetiminden tohum kullanımına yeni tip seralardan yağmur hasadına atık yönetimine kadar çok geniş çaplı bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Bu mutabakatla Antalya çiftçileri Antalya’da tarım konusundaki bileşenler tarım konusundaki paydaşlar şunu ifade ediyorlar. Biz iklim değişikliğinin bize getirdiği yeni tarım yöntemlerine hazırlıklıyız. Bunun için elimizden geleni yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de mutabakatın kent için önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: "Biz Antalya olarak tarımda üretimin Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biriyiz. En önemli şehirlerinden biriyiz. Bu potansiyelimizi kullanacak ve onu da güçlendirecek adımlar atmalıyız. Bu gücümüzü koruyabilmek için üreticilerimizin değişen iklim şartlarına uyum sağlamasını desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek zorundayız. Konseyin tüm paydaşları Antalya Büyükşehir Belediye’mizin bu alanda yaptığı çalışmaları çok güzel anlattılar. Evet biz uygulayıcı bir belediyeyiz. Hep ne diyoruz? Bu COP’ta diyalog, uzlaşı, aksiyon, harekete geçmek lazım. Sözlerin eyleme dönüştüğü bir COP olması lazım."

Mutabakat, Antalya'nın tarımsal üretim potansiyelini korumayı ve iklim risklerine karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Yerel yönetimler, üretici örgütleri ve sektör paydaşlarının ortak hareketiyle, tarımda hem üretkenlik hem de sürdürülebilirlik odaklı uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

COP31 KAPSAMINDA İMZALANAN "İKLİM DAYANIKLI TARIM İÇİN ANTALYA MUTABAKATI" İLE ANTALYA TARIMI İÇİN YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLADI.