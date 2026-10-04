Düzce'de Taşköprü ışıklı kavşağında çarpışma: iki sürücü yaralandı

Düzce'de D-100 kara yolu Taşköprü mevkisinde, Ankara istikametindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 81 DD 755 plakalı araç ile Z.Ç. yönetimindeki 06 BHS 771 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu ve sürücüler yaralandı.

Olay yerindeki müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüler ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeninin tespitine yönelik çalışmalar ve olay yerinde güvenlik önlemleri devam ediyor.

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